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Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: Bazı illerimizde sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumlarına ilişkin açıklamaları yapmaktadır. Meteoroloji, bugüne dair uyarıda bulundu. Bazı illerimizde sağanak yağışın etkili olacağı açıklandı. Hangi şehirlerde sağanak yağış etkili olacak. 02.09.2021 tarihli haberimizde hava durumuna ilişkin açıklamaları sizler için derledik. İşte 2 Eylül Perşembe hava durumuna ilişkin detaylar...

02 Eylül 2021 Perşembe 15:50
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: Bazı illerimizde sağanak yağış etkili olacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamada bulundu. Yurt genelinde sağanak yağışın etkili olacağı açıklandı. Karadeniz Bölgesi’nde yağışların kuvvetli olması beklenmektedir.Yağışlar ayrıca iç ve güney kesimlerde de etkili olacak. İstanbul’da da yağış bekleniyor. Ülke genelinde hava sıcaklıkları 5 -10 derece arasında azalacağı tahmin edilmektedir. Yurt genelinde hava nasıl olacak?

Birçok şehir için yağış uyarısı geldi

Yağışlar özellikle Karadeniz Bölgesi’nde etkili olacak.Yağışlara karşı dikkatli olunması karşısında uyarıda bulunuldu. 

  • Marmara Bölgesi’nde genellikle parçalı bulutlu hava hakim olacak. Yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışların olması beklenmektedir.İstanbul’da havanın  26 derece olması bekleniyor. İstanbul genelinde yağış beklenmektedir.
  • Ege Bölgesi’nde  parçalı ve az bulutlu havanın olması bekleniyor. Rüzgar Güney-Ege kıyılarından esecek. İzmir’de hava 29 derece olarak karşımıza çıkıyor.
  • Akdeniz Bölgesi’nde parçalı bulutlu hava olması bekleniyor. İç kesimlerde sağanak yağış olması beklenmektedir. Adana’da hava sıcaklığı 35’i göstermektedir. Öğle saatlerinden sonra yağışın olacağı tahmin ediliyor.
  • İç Anadolu Bölgesi’nde parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Bölgenin doğusu ve güneyinde sağanak yağışın etkili olacağı tahmin edilmektedir. Ankara’da hava sıcaklığı 26’yı göstermektedir.
  • Batı Karadeniz Bölgesi’nde parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı bir havanın olacağı aktarılmaktadır. Yağışların kıyı ilçelerinde etkili olacağı söylenmektedir. Bolu’da hava sıcaklığı 19’u göstermektedir. İl genelinde sağanak yağış bekleniyor.
  • Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde parçalı bulut ve sağanak yağış bekleniyor. Rize’de hava sıcaklığı 25 dereceyi göstermektedir. Yağışların şiddetli ve aşırı olacağı tahmin ediliyor.
  • Doğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Yer yer sağanak yağış beklenmektedir. Erzurum’da hava sıcaklığı 29 dereceyi göstermektedir. Öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor.
  • Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde az bulutlu ve açık havanın olacağı tahmin ediliyor. Adıyaman’da hava sıcaklığı 36’yı göstermektedir. Havanın ise güneşli olacağı tahmin ediliyor.

Son Güncelleme: 02.09.2021 15:50
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