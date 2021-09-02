Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: Bazı illerimizde sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamada bulundu. Yurt genelinde sağanak yağışın etkili olacağı açıklandı. Karadeniz Bölgesi’nde yağışların kuvvetli olması beklenmektedir.Yağışlar ayrıca iç ve güney kesimlerde de etkili olacak. İstanbul’da da yağış bekleniyor. Ülke genelinde hava sıcaklıkları 5 -10 derece arasında azalacağı tahmin edilmektedir. Yurt genelinde hava nasıl olacak?

Birçok şehir için yağış uyarısı geldi

Yağışlar özellikle Karadeniz Bölgesi’nde etkili olacak.Yağışlara karşı dikkatli olunması karşısında uyarıda bulunuldu.