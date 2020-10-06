Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak için uyarıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye’nin bazı bölgelerinde sağanak yağış olacağı ifade edildi. Türkiye’nin kuzeydoğusunun parçalı, bölge bölge çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri ile Muş'un doğu bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı aktarıldı. Diğer bölgelerde ise gökyüzünün az bulutlu ve açık olacağı belirtildi.

Yağışların Rize’nin genelinde, Trabzon’un doğusunda, Artvin’in kıyı bölgelerinde yerel kuvvetli şekilde görüleceğinin beklendiği bildirildi. Ayrıca Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de Kuzey Afrika’dan kaynaklanan toz taşınımı olacağının tahmin edildiği söylendi.

Genel olarak hava sıcaklıklarının ülke kapsamında artış göstermeyi sürdüreceği, batı bölümlerde mevsim normallerine göre 4-6 derece daha üstünde olacağı öne sürüldü. Rüzgarın ise Türkiye’nin batı taraflarında güneyli, doğu taraflarında ise kuzeyli yönlerden orta şiddette eseceği aktarıldı.

İllere Göre Hava Durumu

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık