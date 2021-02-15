Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı yapacağını duyurdu! Başvuru şartları nelerdir?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), taşra teşkilatlarında istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. 28 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede 6 mühendis alınacağını belirtti. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile yapılacak alımlar için tercih kılavuzuda yayınlandı.

MGM mühendis başvuru şartları nelerdir?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapacağı mühendis alımında başvuracak adaylarda aranan bazı şartlar şöyle;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-2020 yılında yapılan lisans KPPS’den P3 puan türünden en az 50 puan almak,

-Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak,

-Görevlerini yapmalarına engel teşkil edece sağlık sorunu olmamak,

-Herhangi bir suçtan hüküm giymemek,

MGM mühendislik başvuruları ne zaman yapılacak?

Yayınlanan ilanda başvurular 28 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 3 şubat 2021 tarihine kadar devam edecek. Başvuruda bulunacak olan adaylar ÖSYM’nin intenet sitesinden T.C kimlik numarası ve şifresiyle birlikte giriş yaparak başvurabilirler. ÖSYM’nin intenet sitesinde başka yolla yapılan başvuralar geçersiz sayılacaktır. Başvurular 3 Şubat 2021 saat 23.59’a kadar devam edecektir.