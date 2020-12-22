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Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı için uyarıda bulundu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ülkenin doğu kesimlerinin yer yer kuvvetli yağış ile karşılaşacağı ve özellikle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kar yağışı olacağı uyarısında bulundu.

22 Aralık 2020 Salı 00:23
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı için uyarıda bulundu!
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Meteoroloji Genel Müdülüğü tarafından yapılan açıklamada önemli hava durumu uyarılarında bulundu. Genel Müdürlük, Türkiye çapında havanın yarın parçalı bulutlu olacağını ifade etti. Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi’nin güneyi ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra Kocaeli, Sakarya ve Antalya’da yağış olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Kar yağışı geliyor

Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak formunda olacağını açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz’in iç bölümleri, İç Anadolu Bölgesi’nin güney ve doğu bölümleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey ve doğu bölümlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağına yönelik uyarıda bulundu.

Diğer yandan Muş, Bitlis, Siirt, Şınak, Diyarbakır ve Batman’da kuvvetli yağış meydana geleceği öngörüsünde bulundu. İç ve doğu bölümlerde buzlanmalar ile donmaların yaşanabileceği konusunda uyarı yapılırken, bölge bölge sis olabileceği de ifade edildi.



Son Güncelleme: 22.12.2020 00:23
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MeteorolojiMeteoroloji Genel MüdürlüğüHava DurumuKar Yağışı
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