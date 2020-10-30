Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve çevresini sağanak için uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’a ilişkin önemli bir uyarıda bulundu. Meteoroloji’den yapılan açıklamada yarın İstanbul ve çevre şehirler için sağanak yağışa bağlı su baskınları, yıldırım ve ulaşımda aksama yaşanabileceği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Ekim tarihinde Türkiye’nin kuzeybatı bölümlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin doğusunda Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve zamanla Batı Karadeniz’in kıyı bölümlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın’da kuvvetli sağanak yağış olabileceği uyarısında bulundu. Aynı zamanda İstanbul’un Anadolu yakasının kuzey bölümleri ile Kocaeli’nin Kandıra, Sakarya’nın Kaynarca ve Ferizli bölgelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak yağış olacağının tahmin edilmesinden dolayı vatandaşların su baskınlarına ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olunması istendi.