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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 il için 'sarı' uyarı yayınladı!

Meteoroloji tarafından yayınlanan 4 Eylül 2020 hava durumu raporunda 7 şehir için sarı uyarı yapıldı. Yağışların geleceği belirtilirken diğer bölgeler için sıcaklığın normallerin üzerinden seyredebileceği ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği kaydedildi.

04 Eylül 2020 Cuma 16:32
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 il için 'sarı' uyarı yayınladı!
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Meteoroloji tarafından yayınlanan son bilgiye göre 7 il için sarı alarm verildi. Mevsim normallerinin üzerinde devam eden devam eden bu günlerde 7 il için gök gürültüsü ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. İstanbul ve Batı Karadeniz başta olmak üzere pek çok şehir için sarı alarm merak edilmeye başladı.

İstanbul’un çeşitli semtlerinde yağışların başlaması vatandaşları merak etti. Orta Karadeniz bölgesinde yağışların olacağı belirtilirken Kırklareli, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Giresun, Rize ile Edine’nin kuzeyi, Tekirdağ’ın kuzey ve doğusu ile Eskişehir'in batısında sağanak yağışların beklendiği aktarıldı. Belirtilen bölgeler dışında ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde ki sıcaklıklar hakim olmaya devam edecek.


Marmara bölgesi kuzeyinde, Karadeniz kıyılarında, doğu Anadolu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 – 6 derece üzerinde seyretmeye devam edecekken diğer bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 – 12 derece üzerinde olacak.

7 ile sarı uyarı yapıldı

Meteoroloji tarafından 7 ile sarı uyarı yapılırken akşam saatlerinde 7 il için şiddetli sağanak yağış ve gök gürültüsü olabilir uyarısı da yapıldı.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada metrekareye 30 – 60 kilo yağışın olabileceği uyarısı geldi. Meteoroloji genel müdürlüğü konu ile ilgili,

‘Yapılan son değerlendirmelere göre; 4 Eylül 2020 (Cuma) akşam saatlerinden itibaren ülkemizin kuzeybatısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 05 Eylül 2020 (Cumartesi) akşam saatlerine kadar Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevreleri ile Kastamonu’nun batı kıyı (Pınarbaşı, Cide, Doğanyurt, İnebolu), Karabük’ün kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli 30-60 kg/m2 olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.’

İstanbul için Meteoroloji genel müdürlüğünün açıkladığı sıcaklık 29 derece olurken, İzmir için 32, Ankara için 37 olacak denildi.



Son Güncelleme: 04.09.2020 16:32
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MeteorolojiSarı Uyarı Yapıldı
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