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Meteoroloji duyurdu yağmur geliyor!

Yaz aylarının kurak geçmesi ile birlikte özellikle tü büyükşehirlerde kuraklık had safhaya ulaşmıştı. Yaşanan kuraklık nedeni ile su kesintileri ülke gündeminde önemli bir yere sahip olmuştu.

06 Mart 2021 Cumartesi 17:46
Meteoroloji duyurdu yağmur geliyor!
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Kış aylarında kar yağışını kesintisiz devam etmesi büyükşehirlerde baraj doluluk oranını artırdı. Büyük bir sevince neden olan yağışlar belediyelerin elini rahatlattı.

Kış turizmine de çok büyük katkılar sağlayan kar yağışları aralıklarla da olsa devam ediyor. Kış turizmi bölgelerinde otelciler yoğun ilgiden bir hayli memnun.

Yağışların kar ile başlması ve yağmur ile devam etmesi meteoroloji tarafından müjdelendi. Yağan yağmurlar hububat ekimi öncesi çiftçilerde de mutluluğa neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre; Türkiye'mizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ( Muğla ve Denizli dışında),Karadeniz, Antalya, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Siirt ve Batman etraflarının yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Bartın, Düzce, Rize etrafları ile Kastamonu ve Artvin'in kenarlarında zaman zaman güçlü olması beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç bölgeleri, Erzurum, Ardahan, Muş, Bitlis bölgelerinde yer yer karla karışık yağmur veya kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece zamanlarında iç ve doğu kesimlerde donma ve don olayı ile birlikte bölge bölge pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç tarafları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ meydana gelme tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığı yağış alan bölgelerde  azalmaya devam edecek. Başka bölgelerde çok önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı taraflarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif bazen orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yağmur ve sağanak şeklinde oluşacak yağışların bu akşama doğru Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın bölgeleri ile Kastamonu kıyı kesimlerinde, gece saatlerinde Rize tarafları ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



Son Güncelleme: 06.03.2021 17:46
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Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiYağmur
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