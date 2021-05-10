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Meteoroloji duyurdu: Ramazan Bayramı'nda hava sıcaklıkları artacak

Koronavirüs kapsamında Ramazan Bayramı evlerde geçecek. Geçen hafta bazı bölgeler yer yer yağış almıştı. Bu haftanın hava durumu merak edilmektedir. Ramazan Bayramı'nda hava sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji konuyla ilgili açıklamada bulundu. Ramazan Bayramı'nda hava sıcaklıklarının artması beklenmektedir. Bu haberimizde Ramazan Bayramı'nda hava durumunu sizler için derledik. İşte Ramazan Bayramı'nda hava durumu...

10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:06
Meteoroloji duyurdu: Ramazan Bayramı'nda hava sıcaklıkları artacak
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Türkiye genelinde etkili olan fırtına havası yarından itibaren ülkeyi terk edecek. Hafta ortasında sıcaklıklar yükselmeye başlayacak. Ramazan Bayramı’nda hava sıcaklıklarının artması beklenmektedir. Ramazan Bayramı’nda bol güneşli ve sıcak havalar bizleri beklemektedir.

Ramazan Bayramı hava durumu

Ramazan Bayramı’nda ülkenin birçok bölgesinde hava güneşli olacak. Yağış ise beklenmiyor. Yurdun bazı bölgelerinde bulutlu günler olacak. İzmir,Ankara ve İstanbul’da bayramla birlikte sıcaklık artışa geçecek.

İstanbul’da hafta boyunca bol güneşli olması beklenmektedir. Bayramın ilk gününde sıcaklık 25 derecelere kadar çıkacak.

Ankara’da yer yer bulut ve güneş yer alacak. Geceleri biraz soğuk olsa da bayramın ilk gününde sıcaklığın 28 derecelere kadar çıkması beklenmektedir.

İzmir’de de hafta boyunca güneşli bir hava hakim olacak. Bayramla beraber sıcaklığın 28 derecelere çıkması beklenmektedir.

Aşağıdaki linkten hava durumlarıyla ilgili detaylı bilgileri alabilirsiniz.

https://www.mgm.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx


Son Güncelleme: 10.05.2021 14:06
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