Meteoroloji bazı şehirler için şiddetli yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere bakıldığında hava sıcaklığının tüm Türkiye genelinde mevsim normalleri seviyelerinde yer alacağı aktarıldı. Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerinden hafif ve zaman zaman orta şiddette eseceği, Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde ise yer yer şiddetli ve kısa süreli fırtına olabileceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan tahminlere göre bazı illerdeki hava durumları aşağıdaki gibi olacak.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 12

İzmir: Az bulutlu 17

Adana: Parçalı ve az bulutlu 23

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yerve sağanak yağışlı 14

Antalya: Az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 1

Diyarbakır: Az bulutlu 17

Diğer taraftan Müdürlük, bu akşam ve gece vaktinde Doğu Karadeniz Bölgesi’nde şiddetli yağmur ve sağanak etkisini göstereceğini, 700 metrenin üstündeki rakımlı bölgelerde şiddetli ve yer yer yoğun kar yağışı olabileceğini duyurdu. Buna bağlı olarak ulaşımda aksaklık yaşanabileceği, sel, heyelan ve tipi gibi doğa olaylarının meydana gelebileceği konusunda uyarılar yapıldı.