Meteoroloji açıkladı! Yaz havasının başlamasına günler kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu haftanın hava tahmin raporunu yayınladı. Yağışlar yerine güneş etkisini gösterecek.
Doğu bölgelerde toz taşınımı olacak
Yapılan son açıklamalara göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kısımları, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Adıyaman çevresi ile sabah saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar, akşam ve gecenin ilerleyen saatlerinde Osmaniye ve Hatay çevresi sağanak ve yer yer gök gürültülü olacaktır. Diğer bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği biliniyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güney ve doğu kesimlerinde toz taşınımı olacak.
Son Güncelleme: 26.04.2021 11:42