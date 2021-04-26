Meteoroloji açıkladı! Yaz havasının başlamasına günler kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu haftanın hava tahmin raporunu yayınladı. Yağışlar yerine güneş etkisini gösterecek.

Nisan ayının sürpriz soğukları bitiyor. Son haftalarda yükselen hava sıcaklıklarıhavasını hissettiriyor. Meteoroloji’nin tahminine göre bugün itibariyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde olacak. Bir süre yağışlar etkili olmayacak. Perşembe günü İstanbul’da hava sıcaklığı 22 derece olacak.

Doğu bölgelerde toz taşınımı olacak

Yapılan son açıklamalara göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kısımları, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Adıyaman çevresi ile sabah saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar, akşam ve gecenin ilerleyen saatlerinde Osmaniye ve Hatay çevresi sağanak ve yer yer gök gürültülü olacaktır. Diğer bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği biliniyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güney ve doğu kesimlerinde toz taşınımı olacak.