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Meteoroloji açıkladı! Yaz havasının başlamasına günler kaldı

Meteoroloji, hava tahmin tablosunu paylaştı! Bu hafta hava nasıl olacak? Yağışlar geri mi geliyor? Havalar mevsim normallerinde mi? Haberimizde hava durumuyla ilgili detaylı bilgiye yer verilmiştir.

26 Nisan 2021 Pazartesi 11:42
Meteoroloji açıkladı! Yaz havasının başlamasına günler kaldı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu haftanın hava tahmin raporunu yayınladı. Yağışlar yerine güneş etkisini gösterecek.

Nisan ayının sürpriz soğukları bitiyor. Son haftalarda yükselen hava sıcaklıkları yaz havasını hissettiriyor. Meteoroloji’nin tahminine göre bugün itibariyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde olacak. Bir süre yağışlar etkili olmayacak. Perşembe günü İstanbul’da hava sıcaklığı 22 derece olacak.

Doğu bölgelerde toz taşınımı olacak

Yapılan son açıklamalara göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kısımları, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Adıyaman çevresi ile sabah saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar, akşam ve gecenin ilerleyen saatlerinde Osmaniye ve Hatay çevresi sağanak ve yer yer gök gürültülü  olacaktır. Diğer bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği biliniyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun güney ve doğu kesimlerinde toz taşınımı olacak.




Son Güncelleme: 26.04.2021 11:42
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Hava DurumuYaz
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