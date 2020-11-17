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Meteoroloji açıkladı! Kar geliyor!

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalarda hava sıcaklığının düşeceği ve belirli bölgelerde kar yağışının başlayacağı açıklandı. Açıklanan iller ise vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi, Kar ne zaman yağacak sorusunu araştırmaya devam ediyor.

17 Kasım 2020 Salı 22:15
Meteoroloji açıkladı! Kar geliyor!
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Kasım ayı itibari ile hava sıcaklıklarının düşmesi pek çok vatandaşta kar mı geliyor sorusunun sorulmasına neden oldu. Küresel ısınmanın etkileri nedeni ile kışın biraz geç kalması sonrasında vatandaşlar acaba kar geç mi yağacak sorusunu sormaya başladı.


Ülkemizin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışının başlaması sonrasında Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklamalar gelmeye başladı. Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Bursa, Kayseri ve Konya’da mevsimin ilk karı yağarken pek çok kişi bu iller dışında ne zaman kar yağacağını araştırmaya başladı.

Sıcaklığın mevsim normallerinde olduğu Meteoroloji tarafından belirtilirken rüzgarın kuzeyden hafif eseceği belirtildi.

Kar yağan illerde hava sıcaklığının Erzincan’da 3, Iğdır’da 2 Ağrı ve Ardahan’da ise sıfırın altında olacağı belirtildi. Kars’ta en düşük 3 derece sıcaklık olacağı belirtilirken Erzurum’da 4 derece sıcaklık olacağı açıklandı.

Gün içerisinde ise en yüksek sıcaklık Erzincan’da 14, Iğdır’da 13, Ağrı’da 10, Kars ve Erzurum’da 9, Ardahan’da ise 8 derece olacağı açıklandı.



Son Güncelleme: 17.11.2020 22:15
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Anahtar Kelimeler:
Kar YağışıMeteorolojiAçıklama
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