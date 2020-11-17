Meteoroloji açıkladı! Kar geliyor!

Kasım ayı itibari ile hava sıcaklıklarının düşmesi pek çok vatandaşta kar mı geliyor sorusunun sorulmasına neden oldu. Küresel ısınmanın etkileri nedeni ile kışın biraz geç kalması sonrasında vatandaşlar acaba kar geç mi yağacak sorusunu sormaya başladı.

Ülkemizin yüksek rakımlı bölgelerindenın başlaması sonrasındaGenel Müdürlüğündenlar gelmeye başladı. Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Bursa, Kayseri ve Konya’da mevsimin ilk karı yağarken pek çok kişi bu iller dışında ne zaman kar yağacağını araştırmaya başladı.

Sıcaklığın mevsim normallerinde olduğu Meteoroloji tarafından belirtilirken rüzgarın kuzeyden hafif eseceği belirtildi.

Kar yağan illerde hava sıcaklığının Erzincan’da 3, Iğdır’da 2 Ağrı ve Ardahan’da ise sıfırın altında olacağı belirtildi. Kars’ta en düşük 3 derece sıcaklık olacağı belirtilirken Erzurum’da 4 derece sıcaklık olacağı açıklandı.

Gün içerisinde ise en yüksek sıcaklık Erzincan’da 14, Iğdır’da 13, Ağrı’da 10, Kars ve Erzurum’da 9, Ardahan’da ise 8 derece olacağı açıklandı.