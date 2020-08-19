Meteoroloji 21 il için şiddetli yağış uyarısında bulundu! Sel baskınları olabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika açıklamalarında yarın itibariyle 21 ilin şiddetli yağışa teslim olacağını açıkladı. Yapılan son hava tahminlerinde 21 il dahil olmak suretiyle Perşembe günü itibariyle başlayacak gök gürültülü ve şiddetli yağmurun özellikle de ülkenin kuzeyinde etkisini göstereceği belirtiliyor. Edine’den Rize’ye kadar yurdun kuzey kesimlerini etkileyeceği tahmin edilen yağışların 4 gün süreceği ve Pazar günü duracağı aktarılıyor.

Meteoroloji, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde aşırı sıcaklık uyarısında bulunuyor. Yayınlanan raporda Trakya ile Karadeniz bölgesinin yağışa teslim olacağı belirtiliyor. İstanbul başta olarak 21 ilde şiddetli yağış beklenirken, yağışların sel baskınlarına neden olabileceği aktarılıyor. Ege’de Aydın, Denizli, Muğla; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tamamındaysa aşırı sıcaklıklar yaşanması bekleniyor.

20 Ağustos 2020 Perşembe günü hava durumu

20 Ağustos 2020 Perşembe günü 22 ilde şiddetli yağış yaşanacağı tahmin ediliyor. Yağış olması beklenen 21 il; Kırklaeli, Edine, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Amasya, Sinop, Samsun, Ordu, Trabzon, Giresun, Rize

21 Ağustos 2020 Cuma günü hava durumu

Şiddetli yağmurun Cuma günü Kırklareli, Edine ile Tekirdağ’daki etkisini kaybedeceği aktarılıyor. Yağışların; Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Gümüşhane, Bayburt ve Osmaniye’deki etkisini artırması beklenmekteyken; Manisa, Antalya, Aydın, Denizli ve Muğla ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek sıcaklıklar bekleniyor.

22 Ağustos 2020 Cumartesi günü hava durumu

İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli ve Bilecik’te yağışların durması beklenmekteyken, şimdilerde de Doğu Anadolu bölgesinde iller eklenecektir. Artvin, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Hakkari ile Şınak’ta şiddetli yağmurların etkisini artırması bekleniyor.