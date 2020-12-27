Meteoroloji 13 şehirde sarı kodu uyarıda bulundu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı son değerlendirmeler ardından milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Meteoroloji’den yapılan açıklamada Türkiye’nin batı bölümlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara Bölgesi’nin batı kesimlerinin, Kıyı Ege’nin, Antalya etrafının ve Burdur’un güneydoğu bölümlerinin yağmur ve sağanak yağışlı olacağı, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji, iç ve doğu kesimlerinde sis ve pus olayı olabileceğini bildirdiği gibi bazı bölgelerde buzlanma ve don olayı da olabileceğini aktardı. Hava sıcaklıklarının Türkiye çapında artış göstereceği ve özellikle batı bölümlerinde mevsim normallerinin üzerinde olmasının beklendiğini ifade etti.

Marmara ve Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı

Yapılan açıklamada, Marmara ve Ege bölgeleri kapsamında kuvvetli rüzgarın olabileceği söylendi. Bu denli kuvvetli rüzgardan dolayı soba ve baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar yaşanabilmesi gibi durumların olabileceği, bu durumlara hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

13 şehirde sarı kodlu uyarı yapıldı

Meteoroloji aşağıdaki kısımda sıralanmış olan 13 şehir için sarı kodlu uyarı yaptı.

Balıkesir

Bilecik

Bursa

Çanakkale

Edine

İstanbul

İzmir

Kırklareli

Kocaeli

Manisa

Sakarya

Tekirdağ

Yalova

Açıklama kapsamında sağanak yağıştan dolayı sel, su baskını, yıldırım, yağış sırasında şiddetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklar olabileceği, gerekli önlemlerin alınması gerektiği ifade edildi.

Sarı uyarı ne anlama geliyor?

Sarı uyarı,nun tehlikeli olduğunu, hava durumundan dolayı faaliyetlerin olumsuz etkilenebileceği anlamına gelmektedir.