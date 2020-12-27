İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Meteoroloji 13 şehirde sarı kodu uyarıda bulundu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu raporunu açıkladığı sırada içinde İstanbul'un da yer aldığı 13 şehir için sarı kodlu uyarıda bulundu. Ayrıca ülkenin bazı bölgelerinde sağanak yağış beklentisi olduğunu ifade etti...

27 Aralık 2020 Pazar 05:01
Meteoroloji 13 şehirde sarı kodu uyarıda bulundu!
Takip Et:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı son değerlendirmeler ardından milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Meteoroloji’den yapılan açıklamada Türkiye’nin batı bölümlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara Bölgesi’nin batı kesimlerinin, Kıyı Ege’nin, Antalya etrafının ve Burdur’un güneydoğu bölümlerinin yağmur ve sağanak yağışlı olacağı, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji, iç ve doğu kesimlerinde sis ve pus olayı olabileceğini bildirdiği gibi bazı bölgelerde buzlanma ve don olayı da olabileceğini aktardı. Hava sıcaklıklarının Türkiye çapında artış göstereceği ve özellikle batı bölümlerinde mevsim normallerinin üzerinde olmasının beklendiğini ifade etti.

Marmara ve Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı

Yapılan açıklamada, Marmara ve Ege bölgeleri kapsamında kuvvetli rüzgarın olabileceği söylendi. Bu denli kuvvetli rüzgardan dolayı soba ve baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar yaşanabilmesi gibi durumların olabileceği, bu durumlara hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

13 şehirde sarı kodlu uyarı yapıldı

Meteoroloji aşağıdaki kısımda sıralanmış olan 13 şehir için sarı kodlu uyarı yaptı.

  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Edine
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kırklareli
  • Kocaeli
  • Manisa
  • Sakarya
  • Tekirdağ
  • Yalova

Açıklama kapsamında sağanak yağıştan dolayı sel, su baskını, yıldırım, yağış sırasında şiddetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklar olabileceği, gerekli önlemlerin alınması gerektiği ifade edildi.

Sarı uyarı ne anlama geliyor?

Sarı uyarı, hava durumunun tehlikeli olduğunu, hava durumundan dolayı faaliyetlerin olumsuz etkilenebileceği anlamına gelmektedir.



Son Güncelleme: 27.12.2020 05:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüHava DurumuSarı Kodlu Uyarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A101 29 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
A101 29 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
İstanbul Valisi: 30 yıldır hastanede görevli bekçi corona nedeniyle yaşamını yitirdi
İstanbul Valisi: 30 yıldır hastanede görevli bekçi corona nedeniyle yaşamını yitirdi
Boş bir arazide 29 köpek baygın halde bulundu
Boş bir arazide 29 köpek baygın halde bulundu
8 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakalandı
8 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakalandı
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarını sevindirecek haber
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarını sevindirecek haber
Adana'da dehşet veren olay! Eşi gözleri önünde vuruldu
Adana'da dehşet veren olay! Eşi gözleri önünde vuruldu

Popüler Haberler

Tövbeler Olsun yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
TV'de bugün hangi maçlar var? 27 Aralık 2020 Pazar Canlı futbol maç programı
Engelli erken emeklilik süresi ve şartları nelerdir? 2020
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti nasıl yapılır?
Secde nedir, nasıl olur? Namaz kılarken nasıl secde edilir, secdede ne okunur?
2020 Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Bayramların, Kandillerin, Hicri Ayların başlangıç tarihleri
Çoban istihdam desteğinden faydalanamayacak olanlar kimlerdir? çoban desteği alma şartları
1999 Yılı öncesi sigortalılarda erken emeklilik için aranılan şartlar nelerdir? 2020
Faturaya ek hangi telefonları alabilirim? Tarifeye ek telefon sorgulama
80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 27 Aralık 2020 Pazar Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Altın hesabı nedir, nasıl açılır? Altın hesabı açan bankalar ve faiz oranları
30 Kasım anaokulları, kreşler, uygulama sınıfları açık olacak mı, kapatıldı mı?
7. Koğuştaki Mucize TV'de ne zaman yayınlanacak? FOX 7. Koğuştaki Mucize yayın tarihi ve günü
Yasak Elma yeni bölüm neden yok? 14 Ekim Yasak Elma yayınlanmayacak mı? FOX TV yayın akışı yeni bölüm ne zaman?
10 Bin lira 36 Ay Vadeli bireysel Temel ihtiyaç desteği paketinin başvuru detayları ve geri ödeme koşulları
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 27 Aralık 2020 Pazar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 27 Aralık 2020 Pazar
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 27 Aralık 2020 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Balık türleri ne zaman hangi ay hangi balık tüketilmeli? Hangi balık ne zaman lezzetli olur?
Yavuz dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinden kredi başvurusu nasıl yapılır? 2020

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.