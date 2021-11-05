Metal yüzey temizleyici ne iş yapar? Metal yüzey temizleyici maaşları ne kadar?

Metal yüzey temizleyici metal eşyaları galvanoplasti, galvanizleme, emaye kaplama ve benzeri cilalama işlerine hazırlamak için metal yüzeylarındeki yabancı maddeleri uzaklaştırmak imacı ile mekanik ve kimyasal yüzey temizle yöntemleriyle temizlemekle görevli personeldir.

Metal yüzey temizleyici maaşları

Bu işi yapan kişilerin aylık ortalama kazançları 3250 TL'dir. Bu mesleği yapan kişilerin aylık minimum aldıkları ücret 2826 TL iken, maksimum aldıkları ücret 4350 TL'dir.

Bu işi yapmak isteyen kişilerin en az ilköğretim mezunu olması gerekiyor.

Metal yüzey temizleyici elemanları ne iş yapıyor?

Metal yüzey temizleyici elemanlarının yaptıkları iş şunlardır;

- Hava hortumu, eğe veya zımpara kağıdı ile metal parçanın üstünde bulunan talaşları, kirleri ve pas lekelerini çıkarmak,

- Metal parçaları bir dizi kimyasal işlem ve çalkalama banyosundan geçirerek taşıyan bant üstüne istiflemek veya bir sehpa üstüne ya da bir kabın içerisine yerleştirerek parçaları kimyasal ve temizleyici eriyikler içerisine daldırıp arta kalan kabartıyla yağları çıkarmak,

- Eriyiklerin ısılarını düzenleyerek kıvamını korumak için kimyasal madde ilave etmek,

- Tankları kurutarak temizlemek ve kimyasal maddeler ile yeniden doldurmak,

- Ultrasonik metal temizle donatımını çalıştırarak buna göre sınıflandırmak.

Metal yüzey temizleyici meslek ana grubu

Sanatkarlar ve alakalı işlerde çalışan kişilerdir

Meslek alt ana grubu

Metal işleme, makine ve alakalı işlerde çalışan sanatkarlardır

Meslek grubu

Demirciler, alet yapımcıları ve alakalı işlerde çalışanlardır

Meslek birim grubu

Metal parlatıcıları, taşlamacılar ve alet bileyicilerdir

Metal yüzey temizleyici meslek kodu ne?

Türk Meslekler Sözlüğü'ne göre bu mesleğin kodu 7224.11'dir.