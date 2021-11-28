Metal şerit testere tezgahı operatörü maaşı ne kadar? metal şerit testere tezgahı operatörü görevleri

Metal şerit testere tezgahı operatörü, Türkiye’de iş arayan kesmin arama motorlarında araştırdığı mesleklerden birisi olarak dikkatleri üzerine çekiyor. İnsanlar özellik metal şerit testere tezgahı operatörünün 2021 yılında ne kadar maaş aldığını merak ediyor. Peki metal şerit testere tezgahı operatörü maaşı ne kadar?

Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü Maaşı Ne Kadar?

Metal parçalarının kenarlarını talimatlara uygun hale getiren testere tezgahından sorumlu olan metal şerit testere tezgahı operatörünün 2021 yılındaki ortalama maaşı 3.270 TL’dir. Türkiye’de bir metal şerit testere tezgahı operatörü en az 2.826 TL maaş alırken, en çok 3.860 TL maaş almaktadır.

En az ilköğretim düzeyinde eğitim alan kişilerin başvuru yapabildiği metal şerit testere tezgahı operatörünün iş ilanları İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yayınlanıyor.