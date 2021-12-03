Metal Sac İşleme Ustası ne kadar maaş almaktadır? Metal Sac İşleme Ustası ne iş yapar ?

Metal sac işleme ustası ne kadar maaş almaktasır? 2021 yılınca alınan en düşük ve en yüksek maaşlar ne kadardır? Metal sac işleme ustası ne iş yapar? Tüm bu sorularla ilgili bilgileri sizler için haberimizde derledik..

Metal sac işleme ustasının iş tanımı nedir?

İş sağlığı ve güvenliği için çevresel önlemleri almakla birlikte, kalite sistemleri ihlal etmeden bunlar çerçevesinde, iş organizasyonunu yapan, imalat resimlerini okuyan, iş öncesinde gerekli hazırlıkları yapan ve sac işleme makine ve donanımları ile çeşitli türde sac/levha malzemelerini şekillendirme özelliklerine uygun olmakla her türlü kesme, bükme ve buna bezner şekil verme işlemlerini gerçekleştiren bunlara ek olarak alıştırma işlemlerinin sonrasına birleştirme işlemlerini uygulamaya koyan, işlem gören parçaların kontrol ile sevkiyle ilgili işlemlerini gerçekleştirmekle yükümlü ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişilere verilen iş unvanıdır. Herhangi bir arıza yaşanması esnasında üretimin durdurulmasını ve çalışma yeri ile makinenin, kullanılan aletin temizliğinin yapılmasından sorumlu olmasının yanı sıra işlenmiş olan parçaların istiflenmesi ile ilgilenir. Bu esnada çalışan diğer kişilerinde güvenliğinden sorumludur.

Metal sac işleme ustasının 2021 yılında maaşı ne kadardır?

Metal sac işleme ustasının 2021 yılında aldığı ortalama maaş 3.160 TL olmakla birlikte çalışmaları esnasında alabilecekleri asgari ücret 2.826 TL olarak bilinmektedir. Çalışma esnasında maximum alabilecekleri ücreti ise 4.440 TL olarak bilinmektedir. Sizde Metal sac işleme ustası olmak istiyorsanız iş için ilanlara İŞKUR üzerinden ulaşabilirsiniz. Buradan kariyerinizle ilgili planlamalar yapabilirsiniz.

Metal sac işleme ustası olmak için hangi okuldan ve bölümden mezun olunmalı?

Metal sac işleme ustası olabilmek için en az ilköğretim mezunu olmanız gerekmektedir.

Metal sac işleme ustası ne iş yapmaktadır?

Metal sac işleme ustasının genel olarak iş tanımı şöyledir; işletmenin genel çalışma prensiplerinin gerekleri dahilinde, araç, gereç ve ekipmanlarını etkili bir biçimde kullanarak, işçinin sağlığını, iş güvenliğini, çevre koruma düzenlemelerine sadık kalma ile mesleğin verimliliğine ve kalite gereklerine uygun olarak şunları yapması beklenmektedir;

1-İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

2-Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

3-İş organizasyonu yapmak

4-Alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

5-İş öncesi hazırlık yapmak

6-Bozulma ve yıpranmalarla ilgili işlemleri yapmak

7-Basit bakımları uygulamak

8-Ölçme aletlerini kontrol etmek

9-Kullanılacak makine ve tezgâhların kontrollerini yapmak

10-Makasla kesmede kesme boşluğunu ayarlamak (sentil)

11-İşlem öncesi makine /kalıp ayarlarını yapmak (eğme, bükme ve kesme makineleri)

12-Sınırlı tasarım yapmak

13-Kesim işlemini yapmak

14-Giyotin makas, şerit testere ile kesmek

15-Oksi-gaz ve plazma ile elle kesmede meme / nozul seçimi ve gaz ayarı yapmak

16-Köşe çıkarma işlemlerini yapmak

17-Kılavuz, pafta çekmek

18-Rayba çekmek

19-Malzemeye şekil (form) vermek

20-Malzeme cinsi ve kalınlığına göre uygun makine ve takımı seçmek

21-Deneme bükme/kıvırma işlemini yapmak

22-Oluk ve kabartma işlemlerini yapmak

23-Birleştirme/montaj işlemlerini yapmak

24-Son işlemleri gerçekleştirmek

25-İşlenen parçaları kontrol etmek

26-İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

27-Sevk ve raporlama işlemlerini yapmak

28-Mesleki gelişim faaliyetlerine katılma vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Metal sac işleme ustası meslek ana grubu nedir?

Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar

Metal sac işleme ustası hangi meslek alt grubuna dahildir?

Metal işleme, makine ve ilgili işlerde çalışan sanatkarlar

Metal sac işleme ustası hangi meslek grubuna dahildir?

Metal levha ve metal inşaat malzemesi çalışanları ile kalıpçıları ve kaynakçılar ve ilgilli işlerde çalışanlar

Metal sac işleme ustası meslek birim grubu nedir?

Metal levha işlerinde çalışanlar grubuna dahildirler.

Metal sac işleme ustası meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde bütün meslekler için kodlar tanımlanmıştır. Yani bütün mesleklerin kendine özel kodları vardır. Diğer merak ettiğiniz meslek kodları için ayrıca sözlüğe bakabilirsiniz. Metal sac işleme ustası meslek kodu işe 7213.24 olarak sözlükte yayınlanmıştır.