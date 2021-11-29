Metal İnşaat İşçisi maaşı ne kadar?

Metal ızgara, merdiven korkulukları, kapı gibi metal malzemelerin montajını ve bakımını yapmak görevli olan metal inşaat işçilerinin 2021 yılında ne kadar maaş aldığı iş arayan milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki metal inşaat işçisi maaşı ne kadar?

Metal İnşaat Maaşı Ne Kadar?

Metal inşaat işçisi olmak isteyen vatandaşların bu mesleğin iş ilanlarına başvurmak için ilköğretim düzeyinde eğitim almış olmaları yeterli oluyor. 2021 yılında bir metal inşaat işçisi ortalama olarak 3.050 TL maaş almaktadır. Türkiye genelindeki metal inşaat işçisi maaş aralığı ise 2.826 TL-3.780 TL’dir.

Metal inşaat işçisi olarak iş hayatına devam etmek isteyen kişiler İŞKUR’un intenet sitesinde yayınlanan iş ilanlarına başvurarak metal inşaat işçisi olarak çalışma fırsatını yakalayabilirler.