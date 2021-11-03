Kapı, pencere, parmaklık, korkuluk gibi metal doğramaların üretimini yapan ve bu ürünleri monte eden kişiye metal doğramacı denir. Türkiye’de iş arayan milyonlarca kişinin gündeminde yer alan mesleklerden birisi olan metal doğramacıların 2021 yılı itibariyle ne kadar maaş aldığı ve ne iş yaptığı merak ediliyor. Peki 2021 yılı metal doğramacı maaşı ne kadar? Metal doğramacı ne iş yapar?

2021 Yılı Metal Doğramacı Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de metal doğramacı olarak çalışan bir kişi aylık ortalama olarak 5.300 TL maaş almaktadır. 2021 yılı itibariyle en düşük metal doğramacı maaşı 2.826 TL iken, en yüksek metal doğramacı maaşı ise 8.600 TL’dir. Bu maaş kişinin çalıştığı şirkete göre değişiklik gösterebilir.

Metal Doğramacı Ne İş Yapar?

En az ilköğretim seviyesinde eğitim almış olan kişilerin başvuru yapabildiği metal doğramacıların bazı görevleri bulunmaktadır. İşte o görevler:

- İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

- Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

- Çalışılan yeri düzenlemek

- Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

- Çalışma donanımlarının bakım aşamalarını uygulamak

- İş organizasyonunu gerçekleştirmek

- Doğrama imalatı öncesi hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek

- Ölçme işlemlerini yapmak

- Teknik çizimleri okumak ve gerçekleştirmek

- Doğrama imalatı öncesi hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek

- Kesme, bükme ve delme işlemlerini gerçekleştirmek

- Doğrama imalatı yapmak

- Birleştirme işlemlerini yapmak

- Düzeltme işlemlerini yapmak

- Doğrama montajı yapmak

- Doğramayı yerine sabitlemek

- Son kontrol ve raporlama işlemlerini yapmak

- Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

Metal doğramacı mesleği son zamanların dikkat çeken mesleklerinden birisi olarak dikkat çekiyor. İlköğretim eğitimi almış olan kişilerin başvuru yapabilmesiyle birlikte metal doğramacı iş ilanlarına başvuruların artış göstermesi bekleniyor. Metal doğramacı iş ilanlarına İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor.