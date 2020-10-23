Mesai saatlerinde gidilen değişiklik ne zaman yürürlüğe girecek? Yapılan değişiklik sonrası alınan primler değişecek mi?

Resmi veriler, tedbirlerin yetersizliği ve yetersiz ilgi nedeniyle Haziran ayı başında azalmaya başlayan koronavirüs vaka sayısının Ağustos ayından itibaren tekrar arttığını gösteriyor. Çalışanların risk almasını önlemek için İstanbul gibi büyük şehirlerde özellikle serin hava nedeniyle yeni çalışma saatleri düzenlenmiş ve insanlar toplu taşıma kullanımının arttığını görmüştür.

26 Ağustos'ta yayınlanan genelgede, istihdamın türü ne olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişiler için uzaktan çalışma ve rotasyon gibi esnek çalışma yöntemleri ilkeleri tanıtıldı. Bu bağlamda İstanbul ilinde işyerleri ve çalışanlar, toplu taşıma araçlarının yoğunluğunu ve işyerlerinin yoğunluğunu azaltmak için kademeli olarak çalışmaya başlamıştır. Nüfusu azaltmak ve böylelikle salgının yayılmasını azaltmak için bu karara göre kurumda farklı çalışma saatleri benimsenecek.

Özel Sektör Çalışma Saatleri Ne Zaman Değişiyor?

İstanbul İl Valisi’nin yapmış olduğu açıklamaya göre, İstanbul İl Sağlık Bürosu'nun 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren aldığı karar doğrultusunda kamu ve özel sektör çalışanları kademeli olarak fazla mesai yapacak. Bu nedenle 28 Eylül'de kamu kurumlarının çalışma saatleri değişecek ve özel sektör çalışma saatlerini buna göre ayarlamak zorunda kalacak.

Özel sektörde ilerici çalışma için net bir tarih yoktur. Özel sektör işletmeleri için sosyal tarafların rızası ile kademeli olarak işe başlamak mümkün olacaktır. Bununla birlikte, işin ne zaman başlayıp bittiği konusunda hala fikir birliği var. İstanbul Valisi yaptığı açıklamada, özel sektörün kademeli çalışma saatlerinde bu çalışmaların devam edeceğini açıkladı. Özellikle özel sektör çalışanları için kademeli olarak çalışılması gerekiyor.

Çünkü kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların çoğu özel ulaşım kullanıyor ve özel sektörde çalışanların en az% 60'ı toplu taşıma kullanıyor. Bu nedenle, aşamalı çalışma uygulamaları esas olarak özel sektör çalışanları için geçerli olmalıdır. Eylül ayı itibarıyla İstanbul'da toplam toplu taşıma kullanımı yaklaşık 4 milyon ila 200.000'dir. Bu nedenle sabah ve akşam yoğunlukları yüksektir. Önümüzdeki birkaç hafta içinde kademeli olarak özel sektörün işe başlama koşullarını göreceğimiz halde, ne özel sektör ne de kamu çalışanları muaf tutulmayacak veya SGK haklarını veya ücretlerini ihlal etmeyecek. Ek olarak, artımlı çalışma tüm çalışanlar için etkili olacaktır.

Memurlar İçin Kademeli Mesai Saatleri Nedir?

İstanbul ilindeki memurların kademeli çalışma saatlerini belirleyin. Bu nedenle İstanbul'da kullanılacak yeni çalışma saatleri belirlenir; İl Jandarma, İl Emniyet Teşkilatı ve Sahil Güvenlik Marmara Boğazı ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, büyükşehir ve ilçe şehirleri, sağlık kurumları ve diğer tüm kamu kurumları ve kuruluşlar. Bu nedenle büyükşehir ve bölge belediyelerinin çalışanları saat 08.00'de işe başlayacak ve 16.30'da işlerini bitirecek. Kamu kurumlarında görev yapan sağlık çalışanları 08.30'da işe başlayacak ve 16.30'da işlerini bitirecek. Diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları için geçerli olacak çalışma saatleri için işe başlama saati 09.00, vardiya bitimi için geçerli saat 16.30 olarak belirlenmiştir.