Mersis No nedir? Mersis no nasıl alınır? Mersis no ne işe yarar?

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nin kısaltması olan Mersis no, 16 haneden oluşan bir numaradır. Mersis no sorgulama işlemleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı üzerinden yapılabilmektedir. Bakanlıklar ile borsa kurumlarının ortak bir mersis no veri tabanı bulunur. Bu veri tabanı 1.1.2015 tarihinden sonra dijital ortamlara aktarıldığı için mersis uygulaması önem kazanmıştır.

Mersis No ne için kullanılır?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından Mersis no sorgulama işlemi nasıl yapılır?

https://mersis.gtb.gov.tr/ adresine giriş yapılmalıdır.

Ana sayfada dört adet seçenek bulunmaktadır. Kimlik bilgilerim üzerinden kayıtlı, şirket/ticari işletme bilgisi görüntüleme butonuna tıklanmalıdır.

Kimliğini henüz yenilemiş olanlar eski T.C. kimlik seçeneğini, kimliğini yenilemiş olanlar ise yeni T.C. kimlik seçeneğini tercih etmelidirler.

Eski T.C. kimliği tercih edenler; cüzdan seri no, cüzdan no, T.C. kimlik no, ad ve soyad girmelidirler. Yeni T.C. kimliği kullananlar ise; seri no, T.C. kimlik no, ad ve soyad yazarak sorgulama yapabilmektedirler. Sorgulamanın tamamlanabilmesi için getir butonuna tıklanması gerekmektedir.

e-Devlet sistemi üzerinden Mersis no sorgulama işlemi nasıl yapılır?

https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır.

E-devlet sisteminden yapılabilecek işlemlerin ve kurumların listelendiği e-hizmetler sayfasına geçiş yapılmalıdır.

Ticaret Bakanlığı kurumu e-devlet sisteminden bulunmalıdır.

Ticaret Bakanlığı aracılığı ile yapılabilecek işlemler içerisinden Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) butonuna tıklanmalıdır.

Kimlik doğrulaması yapılmalıdır. Bunun için e-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ve intenet bankacılığı seçenekleri sunulmaktadır. E-devlet şifresi PTT şubelerinden kimlik belgesi ile beraber alınabilmektedir.

Kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra mersise giriş yapılabilmesi için uygulamaya yönlendirmektedir. Mersis no’nun öğrenilebilmesi için uygulamaya git butonuna tıklanmalıdır.

Mersis adresi değişikliği nasıl yapılır?

Mersis no şirketlerin dijital ortamlarda yapmış oldukları işlemlerin toplanarak depolanmasını sağlayan ve bu sayede denetlenesinin yapılabildiği bir sistemdir. Mersis nosu olmayan kuruluşlara idari işlemler uygulanarak ceza kesilmektedir. Mersis nolar tüzel kişiler ile ilgili bilgilerin tek bir sistem üzerinde toplanmasına neden olmaktadır. Şirketlerin tüzel kişiler ve ekonomik birimlerinin tek bir numara üzerinde toplanmasına yardımcı olmaktadır.

Mersis adres değişikliği yapabilmek için öncelikle mersis nosu olanların e-İmzalarının olması gerekmektedir. e-İmza ile birlikte sisteme giriş yapıldıktan sonra değişiklik tescil başvuru bölümüne girilmesi gerekir. sağ köşede bulunan tercih bölümüne gidilerek ekranda çıkan değişiklikleri başlat kısmına tıklanması gerekir. Daha sonra adres kısmına gelerek bul ve değiştir seçenekleri üzerinden adresin değiştirilmesi gerekir.

Mersis no ile ilgili bilinmesi gereken nelerdir?