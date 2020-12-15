Mersis No nedir? Mersis no nasıl alınır? Mersis no ne işe yarar?

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nin kısaltması olan Mersis no, 16 haneden oluşan bir numaradır. Mersis no sorgulama işlemleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı üzerinden yapılabilmektedir. Bakanlıklar ile borsa kurumlarının ortak bir mersis no veri tabanı bulunur. Bu veri tabanı 1.1.2015 tarihinden sonra dijital ortamlara aktarıldığı için mersis uygulaması önem kazanmıştır.
Mersis No ne için kullanılır?
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından Mersis no sorgulama işlemi nasıl yapılır?
- https://mersis.gtb.gov.tr/ adresine giriş yapılmalıdır.
- Ana sayfada dört adet seçenek bulunmaktadır. Kimlik bilgilerim üzerinden kayıtlı, şirket/ticari işletme bilgisi görüntüleme butonuna tıklanmalıdır.
- Kimliğini henüz yenilemiş olanlar eski T.C. kimlik seçeneğini, kimliğini yenilemiş olanlar ise yeni T.C. kimlik seçeneğini tercih etmelidirler.
- Eski T.C. kimliği tercih edenler; cüzdan seri no, cüzdan no, T.C. kimlik no, ad ve soyad girmelidirler. Yeni T.C. kimliği kullananlar ise; seri no, T.C. kimlik no, ad ve soyad yazarak sorgulama yapabilmektedirler. Sorgulamanın tamamlanabilmesi için getir butonuna tıklanması gerekmektedir.
e-Devlet sistemi üzerinden Mersis no sorgulama işlemi nasıl yapılır?
- https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır.
- E-devlet sisteminden yapılabilecek işlemlerin ve kurumların listelendiği e-hizmetler sayfasına geçiş yapılmalıdır.
- Ticaret Bakanlığı kurumu e-devlet sisteminden bulunmalıdır.
- Ticaret Bakanlığı aracılığı ile yapılabilecek işlemler içerisinden Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) butonuna tıklanmalıdır.
- Kimlik doğrulaması yapılmalıdır. Bunun için e-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ve intenet bankacılığı seçenekleri sunulmaktadır. E-devlet şifresi PTT şubelerinden kimlik belgesi ile beraber alınabilmektedir.
- Kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra mersise giriş yapılabilmesi için uygulamaya yönlendirmektedir. Mersis no’nun öğrenilebilmesi için uygulamaya git butonuna tıklanmalıdır.
Mersis adresi değişikliği nasıl yapılır?
Mersis adres değişikliği yapabilmek için öncelikle mersis nosu olanların e-İmzalarının olması gerekmektedir. e-İmza ile birlikte sisteme giriş yapıldıktan sonra değişiklik tescil başvuru bölümüne girilmesi gerekir. sağ köşede bulunan tercih bölümüne gidilerek ekranda çıkan değişiklikleri başlat kısmına tıklanması gerekir. Daha sonra adres kısmına gelerek bul ve değiştir seçenekleri üzerinden adresin değiştirilmesi gerekir.
Mersis no ile ilgili bilinmesi gereken nelerdir?
- Limited ve anonim şirketlerinin mersis numaralarının başlangıcı 0 ile olmaktadır. Sonrasında ise işletmenin vergi numarası yer almaktadır. En son hanelerinde ise; 000 ve 15-16-17 gibi ifadeler görülmektedir.
- Şahıs işletmelerinin mersis numaralarına bakıldığında; işletme sahibinin T.C. kimlik numarası ile başlamaktadır. Bu numaraların sonu ise; 00015 ya da 00019 gibi numaralar ile sonlanmaktadır.
- Bağımsız denetime sahip işletmelerin web sitelerinde, mersis numaraları bulunmaktadır.
- Bütün mersis numaraları için geçerli olan kural; ilk haneden sonra işletmenin vergi numarasının yer almasıdır.
- Mersis numara eğer işletmelerde belirlenmiş olan kurallar çerçevesinde değil ise; bu durumda işletmenin geçici mersis numarası aldığı bilinmelidir.
- İşletmelerin dijital ortamda mersis numaralarını vermeleri gerekmektedir. Tüketiciye mersis no’larını vermemeleri, 3.000 TL’ye kadar ceza almalarına neden olabilmektedir.