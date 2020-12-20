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Mersin'de yürekleri ağza getiren kaza! Polis aracı ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Mersin Tarsus ilçesinde yürekleri ağza getiren trafik kazasında polis aracı ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

20 Aralık 2020 Pazar 01:28
Mersin'de yürekleri ağza getiren kaza! Polis aracı ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Görenlerin yüreğini ağza getiren trafik kazası Mersin Tarsus'ta yaşandı.

İlçe merkezinde görevli olan bir trafik aracı kent içinde görev esnasında seyir halindeyken sokakların birleştiği noktada önlerine çıkan motosiklet ile çarpıştı.

Polis otosuna çarpan motosiklet kontrolü kaybedince üzerindeki 2 kişi motosiklet ile birlikte yola savruldu.

Ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı iki kişi yaralandı ve kaza hemen 112 sağlık personeline ihbar edildi. Olay yerine gelen sağlık personelleri yaralılara yapılan ilk müdahaleden sonra isimleri öğrenilemeyen iki kişi hemen hastaneye kaldırıldı.

Hastaneden alınan habere göre yaralı iki kişinin durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Son Güncelleme: 20.12.2020 01:28
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Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıMersin
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