Mersin'de yürekleri ağza getiren kaza! Polis aracı ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Görenlerin yüreğini ağza getiren trafik kazası Mersin Tarsus'ta yaşandı.

İlçe merkezinde görevli olan bir trafik aracı kent içinde görev esnasında seyir halindeyken sokakların birleştiği noktada önlerine çıkan motosiklet ile çarpıştı.

Polis otosuna çarpan motosiklet kontrolü kaybedince üzerindeki 2 kişi motosiklet ile birlikte yola savruldu.

Ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı iki kişi yaralandı ve kaza hemen 112 sağlık personeline ihbar edildi. Olay yerine gelen sağlık personelleri yaralılara yapılan ilk müdahaleden sonra isimleri öğrenilemeyen iki kişi hemen hastaneye kaldırıldı.

Hastaneden alınan habere göre yaralı iki kişinin durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.