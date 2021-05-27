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Mersin’de yaşayan 2 yaşındaki çocuk evinin balkonundan düştü

2 yaşındaki çocuk evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek 1. kattaki evlerinin balkonundan aşağı düştü.

27 Mayıs 2021 Perşembe 17:15
Mersin’de yaşayan 2 yaşındaki çocuk evinin balkonundan düştü
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Mersin’de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde birinci katta bulunan evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada bir anda dengesinin kaybederek demir korkuluklardan aşağı beton zemine düştü.

2 yaşındaki Suriye uyruklu Serin A. düşmenin etkisiyle ağır bir şekilde yaralandı. Çocuğu gören vatandaşlar, hemen  küçük çocuğun yardıma koştu.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan gerçekleşen korkunç kazada küçük çocuğun balkondan düşme anları çevre işyerlerinin güvenlik kamerası anbean kaydedildi. O anlarda yoldan geçen polis ekipleri, olaya müdahale etti.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ihbar edilmesiyle bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuğu hastaneye kaldırdı .Düşmenin etkisiyle başında ve kolunda kırıklar oluşan minik çocuğun durumunun ağır olduğu bilgisi edinildi.


Son Güncelleme: 27.05.2021 17:15
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Anahtar Kelimeler:
MersinKaza
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