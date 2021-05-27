Mersin’de yaşayan 2 yaşındaki çocuk evinin balkonundan düştü

Mersin’de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde birinci katta bulunan evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada bir anda dengesinin kaybederek demir korkuluklardan aşağı beton zemine düştü.
2 yaşındaki Suriye uyruklu Serin A. düşmenin etkisiyle ağır bir şekilde yaralandı. Çocuğu gören vatandaşlar, hemen küçük çocuğun yardıma koştu.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Olayın ihbar edilmesiyle bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuğu hastaneye kaldırdı .Düşmenin etkisiyle başında ve kolunda kırıklar oluşan minik çocuğun durumunun ağır olduğu bilgisi edinildi.
Son Güncelleme: 27.05.2021 17:15