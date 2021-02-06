Mersinde yaşanan kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

Mersin Tarsus’ta tır ve otomobil çarpıştı. Otomobil şoförü kaza anında yaşamını yitirken 2 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.

Otomobilde Keser, Melisa K. ve Kumsal K. bulunuyordu. Aracın tırla çarpışması sonucunda Melisa K. ile Kumsal K. yaralandı. Çevredeki sürücüler tarafından olay yerine ambulans çağırıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Aracın sürücüsü olan Keser, hastanedeki bütün çabalara rağmen kurtarılamadı. Keser’in hemşire olduğu bilgisine ulaşıldı. Tırı süren kişinin göz altına alındığı bildirildi.

