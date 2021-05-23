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Mersin'de traktör kanala uçtu! Çok sayıda yaralı var

Mersin Tarsus'ta tarlaya giden işçileri taşıyan traktör yolda seyir halindeyken, kontrolden çıktı ve sulama kanalına uçtu. Kaza traktör römorkunda bulunan 10 işçi yaralandı.

23 Mayıs 2021 Pazar 10:48
Mersin'de traktör kanala uçtu! Çok sayıda yaralı var
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10 işçinin yaralandığı traktör kazası bugün sabah saatlerinde Mersin Tarsus'ta yaşandı.

Gelen bilgilere göre sabah saatleriden Mersin Tarsus'ta tarım işçilerinin tarlaya taşıyan ve sürücüsünün ismi henüz belli olmayan traktör, yolda seyir halindeyken traktörün lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyeti kayboldu ve traktör kontrolden çıktı.Yolda savrulan traktör römork ile birlikte yol kenarında kanal uçtu.

10 işçi yaralandı

Kaza sonrasında traktörün kasasında bulunan 10 işçi yaralanırken, işçiler kendi imkanlarıyla kanaldan çıktıları. Haber verilmesiyle birlikte olay yerinde gelen vinç yardımıyla traktör düştüğü kanaldan çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Son Güncelleme: 23.05.2021 10:48
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Anahtar Kelimeler:
MersinTraktör Kazası
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