Mersin'de traktör kanala uçtu! Çok sayıda yaralı var

10 işçinin yaralandığı traktör kazası bugün sabah saatlerinde Mersin Tarsus'ta yaşandı.

Gelen bilgilere göre sabah saatleriden Mersin Tarsus'ta tarım işçilerinin tarlaya taşıyan ve sürücüsünün ismi henüz belli olmayan traktör, yolda seyir halindeyken traktörün lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyeti kayboldu ve traktör kontrolden çıktı.Yolda savrulan traktör römork ile birlikte yol kenarında kanal uçtu.

10 işçi yaralandı

Kaza sonrasında traktörün kasasında bulunan 10 işçi yaralanırken, işçiler kendi imkanlarıyla kanaldan çıktıları. Haber verilmesiyle birlikte olay yerinde gelen vinç yardımıyla traktör düştüğü kanaldan çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.