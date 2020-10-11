Mersin'de tarım işçisi taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 28 yaralı

Mersin Erdemli ilçesinde tarlada çalışan tarım işçilerini taşıyan bir midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen korkunç trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 28 işçi yaralandı.

Mersin Erdemli ’de gerçekleşen korkunç kazada Erdemli ‘ye bağlı Köserelli Mahallesinde meydana gelen olayda Ceyhan Koç adlı sürücünün kullanımındaki 81 EG 437 plakalı çok sayıda işçiyi taşıyan midibüs, söylenenlere göre aracın frenlerinin tutmamasıyla birlikte sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan şarampole yuvarlandı. Gerçekleşen kaza yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekipleri intikal ederken kaza yerinde bir kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının da olduğu kazada 28 kişi yaralanarak bunlardan 6 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazada yaralananlar çevre hastanelere sevk edilirken gerçekleşen manzara karşısında işçiler gözyaşlarını tutamadılar.

