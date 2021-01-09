Mersin'de şeker hastası sürücü direksiyonda bayılınca 2 çocuğa çarptı

Üzücü kaza geçtiğimiz Salı günü Mersin Toroslarda yaşandı.

İlçede yaşayan 15 yaşıdaki Yunus Emre, yakın arkadaşıyla birlikte bir süre bisiklet sürdükten sonra dinlenmek için yol kenarında ki kaldırımda durdu.

Çocuklar burada dinlenirken, M.U isimli sürücü kendi aracıyla yolda seyir halindeyken anide çocuklara çarptı. Çevredekilerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine gelen 112 sağlık personeli yaralanan çocuklara yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. 15 yaşındaki Yunus Emre durumu kritik olduğu için yoğun bakıma alınırken , arkadaşı ise taburcu edildi.

Kazadan sonra ekipler tarafından göz altına alınan sürücü ifadesinde otomobilini sürdüğü sırada şeker hastası olduğu için kan şekerinin aniden düştüğünü ve buna bağlı olarak bayıldığını belirtti.

Karakoldaki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan sürücü M.U adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sürücünün serbest bırakılmasına Yunus Emre Akiz'in babası Esad Akiz tepki gösterdi Bu arada kaza anı, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.