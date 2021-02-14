Mersin'de otomobil uçuruma yuvarlandı! 2 yaralı

2 kişinin yaralandığı trafik kazası akşam saatlerinde Mersin Silifke'de meydana geldi.

Gelen bilgilere göre Can G. isimli sürücünün kullandığı özel otomobil Antalya Mersin karayolunda seyir halindeyken hakimiyetini kaybetti. Yolda savrulan otomobil kenarda bulunan yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık persoenli ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza mahaline gelen ekipler uçuruma yuvarlanan araç içinde bulunan sürücü Can G ve yanındaki Elif G.'yi araçtan yaralı olarak kurtardı. Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra sağlık personeli tarafından en yakın hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olara inceleme başlatıldı.