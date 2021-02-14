İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid riski kadınlarda daha fazla
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılabilmesi için...

Mersin'de otomobil uçuruma yuvarlandı! 2 yaralı

Mersin Silifke'de yaşanan trafik kazasında seyir halinde olan otomobil kontrolünü kaybedip uçuruma yuvarlandı, kazada araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı.

14 Şubat 2021 Pazar 22:21
Mersin'de otomobil uçuruma yuvarlandı! 2 yaralı
Takip Et:

2 kişinin yaralandığı trafik kazası akşam saatlerinde Mersin Silifke'de meydana geldi.

Gelen bilgilere göre Can G. isimli sürücünün kullandığı özel otomobil Antalya Mersin karayolunda seyir halindeyken hakimiyetini kaybetti. Yolda savrulan otomobil kenarda bulunan yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık persoenli ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza mahaline gelen ekipler uçuruma yuvarlanan araç içinde bulunan sürücü Can G ve yanındaki Elif G.'yi araçtan yaralı olarak kurtardı. Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra sağlık personeli tarafından en yakın hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olara inceleme başlatıldı.

 

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 22:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MersinTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Eyüpsultan'da spor salonun çatısı çöktü
İstanbul Eyüpsultan'da spor salonun çatısı çöktü
Aydın’da bir şahıs maskesinin içerisinde uyuşturucu sakladı!
Aydın’da bir şahıs maskesinin içerisinde uyuşturucu sakladı!
Bartın'da kolonya içen kişi hayatını kaybetti
Bartın'da kolonya içen kişi hayatını kaybetti
Karısına kızdı kendini bıçakladı
Karısına kızdı kendini bıçakladı
Manisa'da seyir halindeki hafif ticari araç alevler içinde kaldı!
Manisa'da seyir halindeki hafif ticari araç alevler içinde kaldı!
Manisa’da çocuklar ailelerinden izinsiz traktör turu attılar
Manisa’da çocuklar ailelerinden izinsiz traktör turu attılar

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah Öldü mü? Gürkan Uygun Diziden Ayrıldı mı?
Açıktan üniversiteye nasıl girilir? 2021 Açıktan üniversite okumak için gerekli şartlar neler?
Maraşlı dizi Hilal karakteri kimdir?
Hayriye Çakırbeyli Eşkıya'dan neden ayrıldı?
Yeni dizi Kırmızı Kamyon'da çalan müzikler
Payitaht Abdülhamit Ernest Cassel kim? Hakikaten tarihte böyle biri var mıdır?
Börü 2039 kadrosunda kimler olacak? Yönetmen duyurdu
Kefaret dizisi Fulya hakkında bilinmeyenler
Rüyada ekmek alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? ekmek alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Sadakatsiz Dizisindeki Ali Kimdir?
Kodlu adres sistemi nedir? Türkiye açık adresten kodlu adres sistemine geçiyor
EDHO 2020-2021 sezonu oyuncu kadrosu ve karakterleri
2020 yeni bekçi alımı yapılacak mı?
İş mülakatlarında en çok yapılan hatalar nelerdir?
Tokat İl özel idaresi 163 TYP personeli alımı yapacak! Başvuru şartlar belli oldu
Exxen’in yeni dizisi: Ölüm Zamanı
Masumlar Apartmanı’nın İncisi nerede?
Hz. Yusuf dizisi nerede çekildi?
Doğduğun Ev Kaderindir Ali Rıza Dayı gerçek ismi ve hakkında merak edilenler
Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi olacak? Dizinin finalinde neler yaşanacak?
Kırmızı Kamyon dizisinin Yonca’sı kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.