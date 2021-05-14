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Mersin'de meydana gelen trafik kazası sonrası kavga çıktı! 3 kişi gözaltına alındı

Mersin’de meydana gelen trafik kazası sonrasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alınırken Valilik konu ile ilgili açıklama yaptı.

14 Mayıs 2021 Cuma 19:48
Mersin'de meydana gelen trafik kazası sonrası kavga çıktı! 3 kişi gözaltına alındı
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Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Bozyazı ilçesinde meydana gelen hasarlı trafik kazasından sonra yaşanan kavga ile alakalı, olayın trafik kazasından dolayı yaşandığını fakat kimi sosyal medya hesaplarında yaşanan olayın yanlış aktarıldığı açıklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Mersin ili Bozyazı içesi Gözsüzce  Mahallesi Sırtlan mevkiinde  D-400 karayolu üzerinde 13 Mayıs 2021 günü saat 16.00 sıralarında Kuzey Irak´ın Erbil şehrinden yola çıkarak Antalya´ya gitmekte olan Irak vatandaşı bir ailenin içinde bulunduğu araç ile Bozyazı nüfusuna kayıtlı üç vatandaşımızın içinde bulunduğu araç maddi hasarlı trafik kazasına karışmışlardır. Kaza sonrası taraflar arasında başlayan sözlü tartışma yaralamalı kavgaya dönüşmüş ve Irak vatandaşı araç sürücüsü diğer araçta bulunan şahıslarca darp edilmiştir. Olay trafik kazası nedeniyle yaşanmış olup bazı sosyal medya hesaplarında çarpıtılarak yapılan paylaşımlar asılsız olup tamamen adli bir olaydır. Olay ile ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alınmış olup adli süreç devam etmektedir. Irak vatandaşı M.M.K isimli şahıs Anamur Devlet Hastanesi'nde tamamlanan tedavinin ardından 14 Mayıs 2021 tarihinde taburcu edilmiştir. Büyük bir üzüntü duyduğumuz olayda yaralanan Iraklı şahıs ve ailesi ilçemizde bizim misafirimizdir" ifadeleri yer aldı.


Son Güncelleme: 14.05.2021 19:48
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