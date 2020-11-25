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Mersin'de korkutan patlama

Mersin'de mahalle arasında bulunan boş bir arazide meydana gelen patlama korku dolu anlar yaşattı. Birçok yerden duyulan patlamanın kaynağı henüz bilinmiyorken çevredeki 2 evin camları kırıldı.

25 Kasım 2020 Çarşamba 13:56
Mersin'de korkutan patlama
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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir mahallede meydana gelen patlama sesi akşam saatlerinde meydana geldi.

Evlerin arasında bulunan boş bir arazide meydana gelen patlama bölgenin bir çok yerinden duyulurken patlama seslerinin olduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi.


Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken bölge koruma altına alındı.

Patlamada can ve mal kaybı olmazken olay büyük paniğe sebebiyet verdi. Korku dolu anların yaşandığı bölgede 2 evin camları kırıldı.

Bölgede patlamaya yönelik çalışmalar yapılırken ilk belirlemede patlamanın kaynağı tespit edilemedi. 

Yaşanan olay ile ilgili ekiplerin çalışmaları sürerken, patlamanın ses bombasından kaynaklandığı ihtimalide göz önünde bulunduruluyor.



Son Güncelleme: 25.11.2020 13:56
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Anahtar Kelimeler:
MuğlaPatlamaMersin
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