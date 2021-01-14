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Mersin'de kahvehanede kumar oynayan 40 kişiye 126 bin lira ceza

Koronavirüs ile mücadele kapsamında kısıtlama ve tedbirler kadar denetimlerde sıkı bir şekilde devam ediyor. Mersin kıraathaneye baskın yapan ekipler, içeride kumar oynayan 40 kişiye 126 bin para cezası kesti.,

14 Ocak 2021 Perşembe 22:16
Mersin'de kahvehanede kumar oynayan 40 kişiye 126 bin lira ceza
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Türkiye koronavirüs ile mücadelede kitlesel aşılama uygulamasına başlamışken, hastalık mücadelede kısıtlama ve tedbirler kadar denetlemelerde sıkı bir şekilde devam ediyor.

Kısıtlamalar kapsamında kapalı mekanları denetlemeyen ekipler Mersin'de bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ve gerekli takipleri yapan ekipler kıraathaneye baskın düzenledi.

40 KİŞİYE SUÇ ÜSTÜ

Yapılan baskında koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerek kıraathanede sosyal mesafe kuralını hiçe sayan ve kumar oynayan yaklaşık 40 kişiye suç üstü yapıldı. Kimlik sorgulaması yapılan kişilere toplamda 126 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kıraathane işletmecisine de kısıtlama cezasının yanında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 22:16
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Anahtar Kelimeler:
MersinKoronavirüs Kısıtlamaları
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