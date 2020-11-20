Mersin'de feci trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

2 kişinin can verdiği,2 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Mersin Mut ilçesinde meydana geldi.

Mut - Karaman arası karayolunda Mehmet Uguz'un sürücüsü olduğu kamyonet yolda seyir halindeyken bir anlık dikkatsizlik sonucu önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ekiplere haber vermesiyle birlikte kaza yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık personeli yaptıkları ilk incelemede kamyonette yolcu olarak bulunan Kemal Aydın ve Nurten Uguz hayatını kaybettiğini tespit etti. Kamyonet sürücüsü Mehmet Uguz ve diğer yolcu Hediye Hidayet Aydın ise ağır yaralı olarak yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Hastanede yapılan müdahaleden sonra durumu kritik olan sürücü Mehmet Uguz mersine sevk edildi.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma sürüyorç