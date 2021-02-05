İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...

Mersin'de direksiyondayken gelen kalp krizi hayattan kopardı!

Mersin’de otomobili ile seyir halindeyken kalp krizi geçiren Ayşen Süren (45) isimli bir kadın kaldırıma çıkarak iki kişiye çarptı. Yaşanan feci olayda Ayşen Süren hayatını kaybederken, otomobildeki 3 çocuğu çocukları ve çarptığı yayalar yaralandı.

05 Şubat 2021 Cuma 15:36
Mersin'de direksiyondayken gelen kalp krizi hayattan kopardı!
Takip Et:

Mersin'e bağlı Tarsus ilçesinde, 3 çocuğu ile birlikte otomobiliyle seyir halinde yolda ilerlerken direksiyonun başında kalp krizi geçiren Ayşen Süren, aracın kontrolünü elinde tutamadı ve kaldırımda yürüyen 2 kişiye ve sonra da duvara çarptı. Yaşanan kazada sürücü Ayşen Süren hayatını kaybederken otomobilde bulunan, 3 çocuğu ile çarptığı 2 yaya yaralandı.

Şehitishak Mahallesinde meydana gelen kaza sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan Ayşen Süren ile birlikte çocukları Hilal, Bilge ve Gültuna Süren'i ambulanslara alarak hastaneye kaldırdılar. Diğer sağlık ekipleri de yaya Uğur Özcan ve kimliği öğrenilemeyen diğer yaralıyı ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdılar. Tedavi altına alınan yaralılardan Ayşe Süren, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer yaralıların tedavisi devam ettiği bildirildi.



Son Güncelleme: 05.02.2021 15:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MersinTarsusKalp KriziAyşen Süren
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa’da Osmangazi Ormanı yakınlarında yangın
Bursa’da Osmangazi Ormanı yakınlarında yangın
Onlar derbi izlerken az daha arabaları yanıyordu!
Onlar derbi izlerken az daha arabaları yanıyordu!
İzmir’de çarşaflı kadına şiddet uygulayan kişi tutuklandı
İzmir’de çarşaflı kadına şiddet uygulayan kişi tutuklandı
Sakarya'da sokağa çıkma yasağının olduğu saatte açık olan kıraathanede bulunan 17 kişiye 30 bin 714 lira ceza verildi
Sakarya'da sokağa çıkma yasağının olduğu saatte açık olan kıraathanede bulunan 17 kişiye 30 bin 714 lira ceza verildi
Antalya'da iki çocuk annesi hayatına son verdi
Antalya'da iki çocuk annesi hayatına son verdi
Zonguldak'ta köpeği ağaca bağlayarak sopayla öldürdüler iddiası!
Zonguldak'ta köpeği ağaca bağlayarak sopayla öldürdüler iddiası!

Popüler Haberler

Kredi sicil affı için nereye başvurulur? En son kredi sicil affı ne zaman çıktı?
PTT plakadan hgs bakiye sorgulama 2021
50.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 7 Şubat 2021 Pazar Bankaların mevduat faiz oranları
Rüyada kılıç görmek görmek neye işaret eder? Rüyada kılıç görmenin anlamları ve yorumları
Kimler e-fatura düzenlemek zorunda? E-faturaya nasıl geçilir?
Engellilere özel eğitim desteği ne kadar oldu? 2021 özel eğitim desteği miktarı
Rüyada yılan sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan sokması görmenin anlamı
Kefaret hangi günler yayınlanıyor? Fox TV Kefaret tekrar bölümleri ne zaman?
Elektrik desteği yardımı ne kadardır? 2021 Elektrik faturası devlet desteği
Süresiz nafaka kalkacak Mı? Yeni nafaka düzenlemesi ne zaman çıkacak? Ömür boyu nafaka uygulaması kalar mı?
Grace and Frankie yeni sezon yayın tarihi belli oldu!
Sahra hastanesi nedir? Sahra hastanesi ne zaman ve ne için kurulur?
65 yaş aylığına zam yapıldı! Zam ile maaş ne kadar oldu?
Alef dizisinin konusu nedir?
İnci Okan ve köpeği Fıstık sağlık durumları nasıl?
Türkiye'de en zor bulunan kan grubu hangisidir, en çok hangi kan bulunur?
Yarın kimin maçı var? 7 Şubat 2021 Pazar hangi maçlar var?
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
GS paylaşımı Veni Vidi Vici nedir? Galatasaray Veni Vidi Vici paylaşımı anlamı nedir, ne demek?
Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan kimdir? Abdürrahim Albayrak'a neden saldırdı?
Emekli promosyonu kimler alabilir, şartlar neler? 2021 Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.