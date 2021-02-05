Mersin'de direksiyondayken gelen kalp krizi hayattan kopardı!

'e bağlıilçesinde, 3 çocuğu ile birlikte otomobiliyle seyir halinde yolda ilerlerken direksiyonun başındageçiren, aracın kontrolünü elinde tutamadı ve kaldırımda yürüyen 2 kişiye ve sonra da duvara çarptı. Yaşanan kazada sürücü Ayşen Süren hayatını kaybederken otomobilde bulunan, 3 çocuğu ile çarptığı 2 yaya yaralandı.

Şehitishak Mahallesinde meydana gelen kaza sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan Ayşen Süren ile birlikte çocukları Hilal, Bilge ve Gültuna Süren'i ambulanslara alarak hastaneye kaldırdılar. Diğer sağlık ekipleri de yaya Uğur Özcan ve kimliği öğrenilemeyen diğer yaralıyı ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdılar. Tedavi altına alınan yaralılardan Ayşe Süren, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer yaralıların tedavisi devam ettiği bildirildi.