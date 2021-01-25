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Mersinde batan teknedeki 16 göçmen kurtarıldı

Mersin'in Anamur ilçesinde tekneyle kaçarken su alan bir teknedeki 16 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 21:32
Mersinde batan teknedeki 16 göçmen kurtarıldı
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Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında kaçmaya çalışan ve içerisinde bir grup düzensiz göçmen olan fiber bir teknenin su alması nedeniyle büyük panik yaşandı.

Göçmenlerin yardım talebinde bulunması ile yardım için görevlendirilen Sahil Güvenlik botu kısa bir sürede tekneye ulaştı.Su alan teknede bulunan 16 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı yakalanarak gözaltına alındı.2 göçmen kaçakçısının ifadesi götürüldükleri karakolda alındı.



Son Güncelleme: 25.01.2021 21:32
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Anahtar Kelimeler:
MersinGöçmen
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