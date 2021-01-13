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Mersin'de balıklar ölmesin diye şelaleye hortumla su veriyor

Mersin Tarsus'ta bulunan Tarsus şelalesinin kuruma noktasına gelmesiyle, duyarlı bir vatandaş harekete geçti. Bölgede balık ölümlerinin yaşanması nedeniyle Mehmet İnak adlı vatandaş, hortum ile şelaleye su veriyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba 19:23
Mersin'de balıklar ölmesin diye şelaleye hortumla su veriyor
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Ülkemizde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine olması ve yağışların yok denecek kadar azalmasıyla barajlarda sular çekildi. Bu durumdan insanların yanı sıra balıklar da oldukça etkilendi. Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan Tarsus Şelalesi’nde su miktarı yarıya düşünce şelale kuruma noktasına geldi.

Balıklar ölmesin diye şelaleye su veriyor

Tarsus’da esnaflık yapan Mehmet İnak adlı duyarlı vatandaş, şelaledeki balıkların ölmemesi için hortumla su vermeye başladı. Susuzluk nedeniyle yavru balıkların öldüğünü söyleyen İnak, şelalede su kuruduğu için su olan bölgeden su temiz ederek bölgeye su aktardıklarını dile getirdi.

İnak, sabah saatlerinde yüzlerce balığın  telef olduğunu ve daha fazla balığın ölmemesi için mevcut suyu çoğaltıp bölgeye taşıdıklarını söyledi.



Son Güncelleme: 13.01.2021 19:23
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Anahtar Kelimeler:
MersinTarsusTarsus şelalesiBalık
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