Mersin'de balıklar ölmesin diye şelaleye hortumla su veriyor

Ülkemizde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine olması ve yağışların yok denecek kadar azalmasıyla barajlarda sular çekildi. Bu durumdan insanların yanı sıra balıklar da oldukça etkilendi. Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan Tarsus Şelalesi’nde su miktarı yarıya düşünce şelale kuruma noktasına geldi.

Balıklar ölmesin diye şelaleye su veriyor

Tarsus’da esnaflık yapan Mehmet İnak adlı duyarlı vatandaş, şelaledeki balıkların ölmemesi için hortumla su vermeye başladı. Susuzluk nedeniyle yavru balıkların öldüğünü söyleyen İnak, şelalede su kuruduğu için su olan bölgeden su temiz ederek bölgeye su aktardıklarını dile getirdi.

İnak, sabah saatlerinde yüzlerce balığın telef olduğunu ve daha fazla balığın ölmemesi için mevcut suyu çoğaltıp bölgeye taşıdıklarını söyledi.