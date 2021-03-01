İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Son Dakika
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan deprem! Son depremlerin listesi...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan...
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Uzaydan bile penaltı!
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası...
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel 2021 Şubat sonu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı
Son Dakika
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel...

Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu! 2 ölü

Mersin Silifke'de bulunan gölde balık avına çıkan balıkçılarının teknesinin alabora olup batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

01 Mart 2021 Pazartesi 10:50
Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu! 2 ölü
Takip Et:

2 kişinin hayatını kaybettiği olay gece saatlerinde Mersin Silifke'de yaşandı.

Gelen haberlere göre Mersin Silifke'de 3 arkadaş gece saatlerinde tekne ile balık tutmak için ilçede bulunan göle açıldı. 3 kişi bir süre gölde ilerledikten sonra tekneleri alabora oldu ve içinde ki 3 kişi göle düştü.

Arkadaşlardan H.G isimli kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu ve karaya çıkmaya başardı ancak diğer 2 arkadaşı gölde kayboldu.

Ekipleri ihbar edilmesiyle birlikte bölgeye intikal edildi. Sahil güvenlik ve AFAD ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sonrasında göle düşen K.D. ve C.Y isimli kişilerin cansız bedenleri bulundu.

Yapılan incelemeden sonra 2 kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak incelemeler sürüyor.



Son Güncelleme: 01.03.2021 10:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MersinSilifkeTekne Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kimlik yenileme ücreti ne kadardır? 2021 Yeni kimlik ücreti
Kimlik yenileme ücreti ne kadardır? 2021 Yeni kimlik ücreti
Anlam ve çeşitliliği ile en güzel kız isimleri 2021 Kuran’da geçen kız bebek isimleri
Anlam ve çeşitliliği ile en güzel kız isimleri 2021 Kuran’da geçen kız bebek isimleri
Bağ-Kurlu olan kişi sigortalı çalışabilir mi?
Bağ-Kurlu olan kişi sigortalı çalışabilir mi?
2021 Ölüm aylığı nedir, ölüm aylığını kimler alabilir? Ölüm aylığı ne kadar?
2021 Ölüm aylığı nedir, ölüm aylığını kimler alabilir? Ölüm aylığı ne kadar?
Köpeğin hangi hareketinin anlamı nedir? Köpek beden diline göre davranış anlamları
Köpeğin hangi hareketinin anlamı nedir? Köpek beden diline göre davranış anlamları
2021 ihbar süresi ve ihbar tazminatı ne kadar? İhbar süresi nasıl hesaplanır?
2021 ihbar süresi ve ihbar tazminatı ne kadar? İhbar süresi nasıl hesaplanır?

Popüler Haberler

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi nasıl alınır?
En iyi psikolojik gerili filmleri ve konuları 2021
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2021
Asgari geçim indirimi kimlere verilir? 2021 AGİ başvuru formu
2021 deprem sigortası yaptırmak zorunlu mu, deprem sigortası yaptırmanın faydaları nelerdir?
Açık Öğretim Lisesi kredi sistemi nasıl işler? Kaç yıla mezun olunabilir?
Emanet dizisi Cansu kimdir? Gerçek adı nedir? Rüya Coriç nereli, yaşı kaç?
Kimlik yenileme ücreti ne kadardır? 2021 Yeni kimlik ücreti
Anlam ve çeşitliliği ile en güzel kız isimleri 2021 Kuran’da geçen kız bebek isimleri
Tövbeler Olsun yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
E-devlet trafik cezası sorgulama ve ödeme işlemleri nasıl yapılır? Online trafik cezası sorgulama ve ödeme
Merkez Bankası nedir, görevleri nelerdir? Merkez bankası ne iş yapar?
Gizli Dosya filminin konusu nedir? Gizli Dosya filmi ekibi, fragmanı ve oyuncuları
Çukur Arık Böke Erdenet kimdir? Çağatay Erdenetin kardeşinin gerçek adı nedir?
La Casa De Papel yeni sezonu kaç bölüm olacak? Yeni bölümler hangi tarihlerde, ne zaman yayınlanacak?
Emekli intibak zammı ve ek ödeme kaç TL olacak? SGK-SSK ve Bağkur'lu dört gözle bekliyor!
80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 1 Mart 2021 Pazartesi Bankaların mevduat faiz oranları
Mazeret izni ayda kaç gündür? 2021 Mazeret izni çeşitleri ve süreleri
Matrix 4 fragmanı ve yayın tarihi açıklandı!
Asgari geçim indirimini etkileyen faktörler nelerdir? 2021 AGİ hangi durumlarda ödenmez?
Sicilim bozuk kredi çekemiyorum diyorsanız müjde! Kamu bankalarından sicili bozuklara kredi imkanı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.