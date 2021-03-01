Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu! 2 ölü

2 kişinin hayatını kaybettiği olay gece saatlerinde Mersin Silifke'de yaşandı.

Gelen haberlere göre Mersin Silifke'de 3 arkadaş gece saatlerinde tekne ile balık tutmak için ilçede bulunan göle açıldı. 3 kişi bir süre gölde ilerledikten sonra tekneleri alabora oldu ve içinde ki 3 kişi göle düştü.

Arkadaşlardan H.G isimli kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu ve karaya çıkmaya başardı ancak diğer 2 arkadaşı gölde kayboldu.

Ekipleri ihbar edilmesiyle birlikte bölgeye intikal edildi. Sahil güvenlik ve AFAD ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sonrasında göle düşen K.D. ve C.Y isimli kişilerin cansız bedenleri bulundu.

Yapılan incelemeden sonra 2 kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak incelemeler sürüyor.