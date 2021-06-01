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Mersin'de acı olay! Sulama kanalına düşen kız kardeşlerden biri öldü

Mersin'de yaşanan üzücü olayda, sulama kanalına düşen Sedanur ve Nisanur kardeşlerden 13 yaşındaki Sedanur Turgut hayatını kaybetti.

01 Haziran 2021 Salı 22:30
Mersin'de acı olay! Sulama kanalına düşen kız kardeşlerden biri öldü
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12 yaşındaki küçük bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan üzücü olay Mersin'de yaşandı.

Mersin Tarsus'ta yaşayan Turgut ailesinin 12 ve 13 yaşlarındaki kızları Sedanur ve Nisanur Turgut bugün öğlen saatlerinde oyun oynamak için sulama kanalının kenarına gitti. İki kardeş kanalın çevresinde oyun oynarken, bir anlık dikkatsizlikleri sonucu sulama kanalına düştü.

Kız kardeşlerin kanala düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline bildirdi.

Kısa süre içinde olay yerine gelen kurtarma ekipleri iki kardeşi sulama kanalından çıkardı ve olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Küçük kardeş hastanede öldü

Tedaviye alınan kardeşlerden küçüğü Sedanur Turgut'un durumunun ağır olduğu bildirilmişti, az önce kahreden haber gedi. Küçük Sedanur tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

 

 


Son Güncelleme: 01.06.2021 22:30
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Anahtar Kelimeler:
MersinSulama Kanalı
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