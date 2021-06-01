Mersin'de acı olay! Sulama kanalına düşen kız kardeşlerden biri öldü

12 yaşındaki küçük bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan üzücü olay Mersin'de yaşandı.

Mersin Tarsus'ta yaşayan Turgut ailesinin 12 ve 13 yaşlarındaki kızları Sedanur ve Nisanur Turgut bugün öğlen saatlerinde oyun oynamak için sulama kanalının kenarına gitti. İki kardeş kanalın çevresinde oyun oynarken, bir anlık dikkatsizlikleri sonucu sulama kanalına düştü.

Kız kardeşlerin kanala düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline bildirdi.

Küçük kardeş hastanede öldü

Kısa süre içinde olay yerine gelen kurtarma ekipleri iki kardeşi sulama kanalından çıkardı ve olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan kardeşlerden küçüğü Sedanur Turgut'un durumunun ağır olduğu bildirilmişti, az önce kahreden haber gedi. Küçük Sedanur tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.