İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa 4.'sü oldu!
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa...
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
Son Dakika
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında...
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Mersin'de 2 pitbull köpek ahır hayvanlarını telef etti

Mersin'de beslenmesi yasak olan 2 Pitbull cinsi köpek, ahıra girerek dehşet saçtı. Ahırda bulunan 4 koyunla 2 kuzuyu telef eden köpekler 21 koyunu da yaraladı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 18:55
Mersin'de 2 pitbull köpek ahır hayvanlarını telef etti
Takip Et:

Saldırgan olmalarından dolayı yetiştirilmesi ve beslenmesi yasak hayvanlar arasında yer alan pitbull cinsi köpekler bu kez de Mersin'de dehşet saçtı. Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi'nde bulunan bir ahıra giren 2 pitbull köpeği ahırda bulunan havanları telef etti.

Cemal Gürül isimli bir çiftçinin ahırına giren ve orada bulunan hayvanlara saldıran köpekler, ahırdaki 4 koyunla 2 kuzuyu telef ederken, 21 koyunu da yaraladı. Ahır sahibinin ihbarı üzerine belirtilen adrese gelen yetkililer yerlerini tespit ettikleri 2 pitbull köpeği veterinerin de yardımıyla yakalayarak Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağına götürdüler.

Cemal Gür'ün şikayeti üzerine Erdemli Cumhuriyet Savcılığı ise yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatırken telef olan koyunların sahibi yaptığı açıklamada hayvanlarının telef olduğunu bahçesinde çalıştığı sırada çocukların haber vermesiyle öğrendiğini söylerken köpeklerin sahibinin bulunmasını ve gerekli cezanın verilmesini istediğini ifade etti.



Son Güncelleme: 23.01.2021 18:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MersinPiştbull DehşetiAhırSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahtekar dilencinin foyası bu görüntülerle ortaya çıktı!
Sahtekar dilencinin foyası bu görüntülerle ortaya çıktı!
Evde ağlayan çocuğu susturmak 17 bin TL'ye mal oldu
Evde ağlayan çocuğu susturmak 17 bin TL'ye mal oldu
Rize'de feci ölüm! Çıktığı vincin sepetinden düşen kişi hayatını kaybetti
Rize'de feci ölüm! Çıktığı vincin sepetinden düşen kişi hayatını kaybetti
Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O evler artık kiraya verilmeyecek!
Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O evler artık kiraya verilmeyecek!
Anne oğul hastaneye giderken kaza geçirdi! Anne hayatını kaybetti
Anne oğul hastaneye giderken kaza geçirdi! Anne hayatını kaybetti
Müzik öğretmeni evinde ölü bulundu
Müzik öğretmeni evinde ölü bulundu

Popüler Haberler

Akbank 40.000 TL anında kredi başvurusu
Pepsi yeni kampanyası ile birlikte tüm operatörlerden hediye internet dağıtacak
Spor giysisi seçerken nelere dikkat etmeli?
E-devlet ile engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2021 Engelli raporu sorgulama telefon numarası bilgisi
Pet şişe nasıl değerlendirilir? 2021 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi nasıl alınır?
En iyi psikolojik gerilim filmleri 2021
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2021
AGİ nedir? AGİ’den kimler yararlanabilir? 2021
İtalya, TikTok'un yaşı küçük kullanıcıları engellemesini talep etti
Faizsiz emeklilik sistemi emekliye ne sağlayacak? Emeklilik yatırım fonu ne demek? Emeklilik ürün ve hizmetleri ne olacak? Faizsiz emeklilik sistemi detayları
Atv Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni Sezon ne zaman başlayacak? EDHO yeni sezon çekimleri başladı!
800 kredi notuna kredi veren bankalar
GİB gelir uzman yardımcılığı sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
İstanbul, İzmir, Ankara cuma namazı saat kaçta? 1 Kasım Cuma namazı vakti
Diş estetiği fiyatları ne kadardır? Diş estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Rüyada bilezik taktığını görmek anlamı ve yorumu
Grip aşısı SGK karşılıyor mu? Grip aşısı SGK ödeme şartları
Nakit ihtiyacı olan kredi notu düşük kişilere kredi veren bankalar
80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 23 Ocak 2021 Cumartesi Bankaların mevduat faiz oranları
2021 Yaş çay üreticilerine destek ödemesi ne kadar verilecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.