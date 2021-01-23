Mersin'de 2 pitbull köpek ahır hayvanlarını telef etti

Saldırgan olmalarından dolayı yetiştirilmesi ve beslenmesi yasak hayvanlar arasında yer alan pitbull cinsi köpekler bu kez de Mersin'de dehşet saçtı. Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi'nde bulunan bir ahıra giren 2 pitbull köpeği ahırda bulunan havanları telef etti.

Cemal Gürül isimli bir çiftçinin ahırına giren ve orada bulunan hayvanlara saldıran köpekler, ahırdaki 4 koyunla 2 kuzuyu telef ederken, 21 koyunu da yaraladı. Ahır sahibinin ihbarı üzerine belirtilen adrese gelen yetkililer yerlerini tespit ettikleri 2 pitbull köpeği veterinerin de yardımıyla yakalayarak Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağına götürdüler.

Cemal Gür'ün şikayeti üzerine Erdemli Cumhuriyet Savcılığı ise yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatırken telef olan koyunların sahibi yaptığı açıklamada hayvanlarının telef olduğunu bahçesinde çalıştığı sırada çocukların haber vermesiyle öğrendiğini söylerken köpeklerin sahibinin bulunmasını ve gerekli cezanın verilmesini istediğini ifade etti.