Mersin'de 1 çöp kamyonu ile 2 otomobilin çarpıştığı karıştığı kazada 3 kişi yaralandı!

Mersin’de 2 Otomobil İle 1 Çöp Kamyonunun Karıştığı Kazada 3 Yaralı!

Mersin’in Mezitli ilçesinde iki otomobil ile belediyeye ait çöp kamyonunun çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Akdeniz Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde G.Ş. hakimiyetindeki 33 SE 806 plakalı otomobil, E.A.'nın sürdüğü 01 GZ 575 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından 01 GZ 575 plakalı otomobil, Z.S. hakimiyetindeki 33 DUT 09 plakalı belediye çöp kamyonuna çarpmasının ardından durabildi.

Kazada sürücü E.A. ile beraberindeki A.Ö ve E.G.T. yaralı olarak kurtuldular.

Kazada yaralanan kişiler Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavileri yapılmak üzere kaldırıldı.