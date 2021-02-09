İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Mersin'de 1 çöp kamyonu ile 2 otomobilin çarpıştığı karıştığı kazada 3 kişi yaralandı!

Mersin ilinin Mezitli ilçesinde iki otomobil ile belediyeye ait olan çöp kamyonunun çarpışması sonucu 3 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kazada yaralanan 3 kişi tedavileri yapılmak üzere Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

09 Şubat 2021 Salı 22:57
Mersin'de 1 çöp kamyonu ile 2 otomobilin çarpıştığı karıştığı kazada 3 kişi yaralandı!
Takip Et:

Mersin’de 2 Otomobil İle 1 Çöp Kamyonunun Karıştığı Kazada 3 Yaralı!

Mersin’in Mezitli ilçesinde iki otomobil ile belediyeye ait çöp kamyonunun çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Akdeniz Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde G.Ş. hakimiyetindeki 33 SE 806 plakalı otomobil, E.A.'nın sürdüğü 01 GZ 575 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından 01 GZ 575 plakalı otomobil, Z.S. hakimiyetindeki 33 DUT 09 plakalı belediye çöp kamyonuna çarpmasının ardından durabildi.

Kazada sürücü E.A. ile beraberindeki A.Ö ve E.G.T. yaralı olarak kurtuldular.

Kazada yaralanan kişiler Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavileri yapılmak üzere kaldırıldı.



Son Güncelleme: 09.02.2021 22:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mersin Mezitli Kaza HaberiMersin Çöp Kamyonu 2 Otomobil KazasıKaza HaberiMersin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Piyango 9 Şubat 2021 çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları kazanan numaralar hangileri?
Milli Piyango 9 Şubat 2021 çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları kazanan numaralar hangileri?
Osmaniye'de kumar oynayan 8 kişiye 25 bin lira idari para cezası kesildi
Osmaniye'de kumar oynayan 8 kişiye 25 bin lira idari para cezası kesildi
Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Antalya Serik'te meydana gelen kaza 6 can aldı!
Antalya Serik'te meydana gelen kaza 6 can aldı!
Susurluk Belediyesi eski Başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti
Susurluk Belediyesi eski Başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti
Çanakkale'de Jandarmadan uyuşturucu operasyonu 3 yabancı uyruklu tutuklandı!
Çanakkale'de Jandarmadan uyuşturucu operasyonu 3 yabancı uyruklu tutuklandı!

Popüler Haberler

Survivor 2021 5. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? Survivor SMS sıralaması nasıl oluştu?
Süt parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Süt parası nereden alınır?
10 Şubat 2021 Çarşamba evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 10 Şubat 2021 Çarşamba indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 10 Şubat 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 10 Şubat 2021 Çarşamba
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Şubat 2021 Çarşamba
Zümrüdüanka yeni bölüm neden yok? Zümrüdüanka neden yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?
Bim, ŞOK, Migros, A101 23/24/25/26 Nisan'da Marketlerin çalışma saatleri kaç? 23 Nisan marketler açık mı?
Sicil affı çıkacak mı? 2019 Sicil affında son durum ne?
Bugün maç var mı? 9 Kasım 2020 Pazartesi kimlerin maçı var? TFF maç programı
Aksaray askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
2021 Volvo XC90 teknik bilgileri ve özellikleri
Aya giden ilk hangi ülke hangisi? Aya yolculuğu kim, neden yaptı?
Galatasaray Alanyaspor Türkiye kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Kupası GS maçı muhtemel 11'leri
Çukur 4. Sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Aviva Sigorta BES nasıl iptal edilir? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.