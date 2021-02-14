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Mersin Silifke'de otomobil 12 metrelik uçuruma düştü: 2 ağır yaralı!

Mersin'in Silifke ilçesinde 12 metrelik uçuruma düşen araçtaki 2 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan 2 kişi ekiplerin çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

14 Şubat 2021 Pazar 18:11
Mersin Silifke'de otomobil 12 metrelik uçuruma düştü: 2 ağır yaralı!
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Mersin Silifke’de Otomobil 12 Metrelik Uçuruma Düştü: 2 Ağır Yaralı!

Mersin ilinin Silifke ilçesinde otomobilin sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma düşen araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-400 karayolu üzerinde Silifke'ye bağlı Narlıkuyu Mahallesi Akkum Kavşağı'nda meydana geldi. Mersin yönüne giden Can Oğuzhan Günay yönetimindeki 33 ED 117 plakalı otomobil, virajı alamayınca 12 metrelik uçuruma düştü. Yaşanan kazada kullanılamaz hale gelen araçta sürücü Can Oğuzhan Günay ile Elif Gülay Korkmaz ağır yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların kazayı ihbar etmeleri üzerine olay yerine gelen İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olaya müdahale etti. Kazada araç içerisinde sıkışan Can Oğuzhan Günay ve Elif Gülay Korkmaz ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldılar. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Günay ve Korkmaz, ambulansla hastaneye götürüldü.

Uçuruma yuvarlanan araçtan ağır yaralı olarak çıkan Can Oğuzhan ve Elif Gülay Korkmaz’ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. 12 metrelik uçuruma yuvarlanan araç kazası hakkında soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 14.02.2021 18:11
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