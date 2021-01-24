Mersin'de 2 pitbull köpek ahır hayvanlarını telef etti

Saldırgan olmalarından dolayı yetiştirilmesi ve beslenmesi yasak hayvanlar arasında yer alan pitbull cinsi köpekler bu kez de Mersin'de dehşet saçtı. Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi'nde bulunan bir ahıra giren 2 pitbull köpeği ahırda bulunan havanları telef etti.
Cemal Gür'ün şikayeti üzerine Erdemli Cumhuriyet Savcılığı ise yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatırken telef olan koyunların sahibi yaptığı açıklamada hayvanlarının telef olduğunu bahçesinde çalıştığı sırada çocukların haber vermesiyle öğrendiğini söylerken köpeklerin sahibinin bulunmasını ve gerekli cezanın verilmesini istediğini ifade etti.
Son Güncelleme: 24.01.2021 19:46