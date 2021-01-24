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Mersin'de 2 pitbull köpek ahır hayvanlarını telef etti

Mersin'de beslenmesi yasak olan 2 Pitbull cinsi köpek, ahıra girerek dehşet saçtı. Ahırda bulunan 4 koyunla 2 kuzuyu telef eden köpekler 21 koyunu da yaraladı.

24 Ocak 2021 Pazar 14:05
Mersin'de 2 pitbull köpek ahır hayvanlarını telef etti
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Saldırgan olmalarından dolayı yetiştirilmesi ve beslenmesi yasak hayvanlar arasında yer alan pitbull cinsi köpekler bu kez de Mersin'de dehşet saçtı. Erdemli ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi'nde bulunan bir ahıra giren 2 pitbull köpeği ahırda bulunan havanları telef etti.

Cemal Gürül isimli bir çiftçinin ahırına giren ve orada bulunan hayvanlara saldıran köpekler, ahırdaki 4 koyunla 2 kuzuyu telef ederken, 21 koyunu da yaraladı. Ahır sahibinin ihbarı üzerine belirtilen adrese gelen yetkililer yerlerini tespit ettikleri 2 pitbull köpeği veterinerin de yardımıyla yakalayarak Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağına götürdüler.

Cemal Gür'ün şikayeti üzerine Erdemli Cumhuriyet Savcılığı ise yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatırken telef olan koyunların sahibi yaptığı açıklamada hayvanlarının telef olduğunu bahçesinde çalıştığı sırada çocukların haber vermesiyle öğrendiğini söylerken köpeklerin sahibinin bulunmasını ve gerekli cezanın verilmesini istediğini ifade etti.

Son Güncelleme: 24.01.2021 19:46
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Anahtar Kelimeler:
SaldırıAhırPiştbull DehşetiMersin
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