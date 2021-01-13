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Mersin askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Askerlik hizmeti Mersin'e çıkan pek çok asker Mersin ve ilçelerinde bulunan askerlik şubelerinin iletişim numarasını merak ediyor. Mersin askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri araştırılıyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba 01:15
Mersin askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
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Askerlik celp işlemleri sonrasında pek çok kişi askerliği çıkan şubelerin iletişim numaralarını araştırmaya başladı. Mersin Askerlik Şubesinin iletişim bilgileri merak ediliyor. Mersin ve ilçelerinde bulunan askerlik şubelerinin telefon numaraları, faks numaraları ve posta adresleri merak edilmeye devam ediyor.  Mersin’de askerlik yapacağı kesinleşen pek çok er ve erbaş askerlik şubeleri ile nasıl iletişim kuracağını araştırıyor.

Mersin askerlik şube iletişim bilgileri

AKDENİZ ASKERLİK ŞUBESİ

Mersin Askerlik Şubesi

Adres: Hamidiye Mah. Atatürk Cad. No:70 Akdeniz/MERSİN

Tel: 0.324.237 90 37

Faks: 0.324.237 94 43 

akdeniz_as_sb@msb.gov.tr

ANAMUR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Yalı Evler Mah. Adnan Menderes Cad. No: 10 Anamur/MERSİN

Tel: 0.324.814 10 08 

Faks: 0.324.814 46 23

anamur_as_sb@msb.gov.tr

AYDINCIK ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Akdeniz Mah. Muhammet Kaya Cd. No:6 Gülnar/MERSİN

Tel: 0.324.751 72 73 

Faks: 0.324.751 70 26

gulnar_as_sb@msb.gov.tr

BOZYAZI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Yalı Evler Mah. Adnan Menderes Cad. No: 10 Anamur/MERSİN

Tel: 0.324.814 10 08 

Faks: 0.324.814 46 23

anamur_as_sb@msb.gov.tr

ÇAMLIYAYLA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Öğretmenler Mah. Ş. Üsteğmen İsmet AKIN Cad. No:9 Tarsus/MERSİN

Tel: 0.324.613 31 74

Faks: 0.324.613 24 93

tarsus_as_sb@msb.gov.tr

ERDEMLİ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Alata Mah. Hastane Cad. nO:29/A Erdemli/MERSİN

Tel: 0.324.515 53 80

Faks: 0.324.515 53 82 

erdemli_as_sb@msb.gov.tr

GÜLNAR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Akdeniz Mah. Muhammet Kaya Cd. No:6 Gülnar/MERSİN

Tel: 0.324.751 72 73 

Faks: 0.324.751 70 26

gulnar_as_sb@msb.gov.tr

MEZİTLİ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Hamidiye Mah. Atatürk Cad. No:70 Akdeniz/MERSİN

Tel: 0.324.231 44 78

Faks: 0.324.231 44 79

mezitli_as_sb@msb.gov.tr

MUT ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Kale Mah. Uğur Mumcu Cd. No:1 Mut/MERSİN

Tel: 0.324.774 82 02 

Faks: 0.324.774 13 59

mut_as_sb@msb.gov.tr

SİLİFKE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Gazi Mah. İlhan Akgün Cad. No:18 Silifke/MERSİN

Tel: 0.324.714 42 52

Faks: 0.324.714 50 16 

silifke_as_sb@msb.gov.tr

TARSUS ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Öğretmenler Mah. Ş. Üsteğmen İsmet AKIN Cad. No:9 Tarsus/MERSİN

Tel: 0.324.613 31 74

Faks: 0.324.613 24 93

tarsus_as_sb@msb.gov.tr

TOROSLAR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Hamidiye Mah. Atatürk Cad. No:70 Akdeniz/MERSİN

Tel: 0.324.237 90 37

Faks: 0.324.237 94 43 

akdeniz_as_sb@msb.gov.tr

YENİŞEHİR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Hamidiye Mah. Atatürk Cad. No:70 Akdeniz/MERSİN

Tel: 0.324.231 44 78

Faks: 0.324.231 44 79

mezitli_as_sb@msb.gov.tr

 



Son Güncelleme: 13.01.2021 01:15
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Anahtar Kelimeler:
MersinAskerlikşubeİletişim
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