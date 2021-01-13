Mersin askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Askerlik celp işlemleri sonrasında pek çok kişi askerliği çıkan şubelerin iletişim numaralarını araştırmaya başladı. Mersin Askerlik Şubesinin iletişim bilgileri merak ediliyor. Mersin ve ilçelerinde bulunan askerlik şubelerinin telefon numaraları, faks numaraları ve posta adresleri merak edilmeye devam ediyor. Mersin’de askerlik yapacağı kesinleşen pek çok er ve erbaş askerlik şubeleri ile nasıl iletişim kuracağını araştırıyor.

Mersin askerlik şube iletişim bilgileri