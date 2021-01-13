Mersin askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Askerlik celp işlemleri sonrasında pek çok kişi askerliği çıkan şubelerin iletişim numaralarını araştırmaya başladı. Mersin Askerlik Şubesinin iletişim bilgileri merak ediliyor. Mersin ve ilçelerinde bulunan askerlik şubelerinin telefon numaraları, faks numaraları ve posta adresleri merak edilmeye devam ediyor. Mersin’de askerlik yapacağı kesinleşen pek çok er ve erbaş askerlik şubeleri ile nasıl iletişim kuracağını araştırıyor.
Mersin askerlik şube iletişim bilgileri
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AKDENİZ ASKERLİK ŞUBESİ
Mersin Askerlik Şubesi
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Adres: Hamidiye Mah. Atatürk Cad. No:70 Akdeniz/MERSİN
Tel: 0.324.237 90 37
Faks: 0.324.237 94 43
akdeniz_as_sb@msb.gov.tr
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ANAMUR ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Yalı Evler Mah. Adnan Menderes Cad. No: 10 Anamur/MERSİN
Tel: 0.324.814 10 08
Faks: 0.324.814 46 23
anamur_as_sb@msb.gov.tr
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AYDINCIK ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Akdeniz Mah. Muhammet Kaya Cd. No:6 Gülnar/MERSİN
Tel: 0.324.751 72 73
Faks: 0.324.751 70 26
gulnar_as_sb@msb.gov.tr
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BOZYAZI ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Yalı Evler Mah. Adnan Menderes Cad. No: 10 Anamur/MERSİN
Tel: 0.324.814 10 08
Faks: 0.324.814 46 23
anamur_as_sb@msb.gov.tr
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ÇAMLIYAYLA ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Öğretmenler Mah. Ş. Üsteğmen İsmet AKIN Cad. No:9 Tarsus/MERSİN
Tel: 0.324.613 31 74
Faks: 0.324.613 24 93
tarsus_as_sb@msb.gov.tr
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ERDEMLİ ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Alata Mah. Hastane Cad. nO:29/A Erdemli/MERSİN
Tel: 0.324.515 53 80
Faks: 0.324.515 53 82
erdemli_as_sb@msb.gov.tr
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GÜLNAR ASKERLİK ŞUBESİ
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Tel: 0.324.751 72 73
Faks: 0.324.751 70 26
gulnar_as_sb@msb.gov.tr
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MEZİTLİ ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Hamidiye Mah. Atatürk Cad. No:70 Akdeniz/MERSİN
Tel: 0.324.231 44 78
Faks: 0.324.231 44 79
mezitli_as_sb@msb.gov.tr
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MUT ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Kale Mah. Uğur Mumcu Cd. No:1 Mut/MERSİN
Tel: 0.324.774 82 02
Faks: 0.324.774 13 59
mut_as_sb@msb.gov.tr
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SİLİFKE ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Gazi Mah. İlhan Akgün Cad. No:18 Silifke/MERSİN
Tel: 0.324.714 42 52
Faks: 0.324.714 50 16
silifke_as_sb@msb.gov.tr
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TARSUS ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Öğretmenler Mah. Ş. Üsteğmen İsmet AKIN Cad. No:9 Tarsus/MERSİN
Tel: 0.324.613 31 74
Faks: 0.324.613 24 93
tarsus_as_sb@msb.gov.tr
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TOROSLAR ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Hamidiye Mah. Atatürk Cad. No:70 Akdeniz/MERSİN
Tel: 0.324.237 90 37
Faks: 0.324.237 94 43
akdeniz_as_sb@msb.gov.tr
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YENİŞEHİR ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres: Hamidiye Mah. Atatürk Cad. No:70 Akdeniz/MERSİN
Tel: 0.324.231 44 78
Faks: 0.324.231 44 79
mezitli_as_sb@msb.gov.tr