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Mersin Anamur'da silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı!

Mersin'in Anamur ilçesinde bir işyerinde husumeti olan 2 grubun arasında çıkan tartışmanın dozunun artmasıyla silahlar çekildi. Silahlı kavgaya dönüşen tartışma sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralı olarak kurtuldu.

02 Mart 2021 Salı 23:34
Mersin Anamur'da silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı!
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Mersin ilinin Anamur ilçesinde yaşanan olayda bir iş yerinde çıkan silahlı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralı olarak kurtuldu.

Anamur ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan bir oto galeride aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasında tartışma çıktı. Aralarında çıkan tartışmanın büyümesiyle yanlarında bulunan tabancalarıyla C.T. Z.A. ve İ.T’ye ateş ederek onları yaralayan şüpheli şahıslar, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine poli ve sağlık ekipleri intikal etti. Silahlı kavgada yaralan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, yaralanan İ.T. isimli vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Son Güncelleme: 02.03.2021 23:34
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Anahtar Kelimeler:
Mersin Sİlahlı KavgaSilahlı KavgaAnamur
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