Memurun yıllık izn tatil günlerine denk gelirse ne olur? Yıllık izni uzar mı, izin hesabı nasıl yapılır?

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan görüşle memurların yıllık izinlerinin 23 Nisan, 15 Temmuz, dini veya milli bayramlara denk gelmesi halinde ne olacağı netlik kazandı. 2016 yılında DPB’nin belirtmiş olduğu görüşe göre memurların yıllık izin içerisine gelen resmi tatil günler ve dini bayramlar izinden düşülmeyecek.

Yıllık izin süresine Cumartesi ve Pazar gününün dahil olması, yıllık izin sürelerinde Ulusal Bayramların yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve bu sürenin yıllık izinden düşürülmesine hükmedildi.

DPB’nin görüşündeki genel tatil günleri hangileridir?

Genel tatil günlerine dair yapılan düzenleme sonucunda resmi bayramlar belirlenmiştir. Buna göre;

23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos Zafer Bayramı yıllık izinden düşürülen milli bayramlardır.

Yıllık izinden düşürülen dini bayramlar ise; Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı’dır.

1 Ocak yılbaşı, 1 Mayıs İşçi Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de tatil ilan edilmiştir.

Buna göre resmi tatillerde tatil günlerine denk gelen günler düşürülür ve buna bağlı olarak tatil süreniz belirlenir.