Memurlukta yaş sınırı kaç? 30 yaşından sonra memur olmak mümkün mü?

Memurluk ilanlarına bakıldığındı pek çok kamu kurum ile kuruluşları memurluk alımlarında maksimum 35 yaş kriteri koymaktadır. Bu yaş kriteri kimi ilanlarda daha düşük olabiliyor ve 28 yaşa kadar düşüyor.

Memurluk yaş sınırı kaçtır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40. maddesine göre memurluk için alt yaş ya da üst yaş gibi bir sınırlama yoktur. Bütün memurlar iş başvurusunda bulunabiliyor. Kadro açığı olan kurumlarda yaşa bakılmadan kadroya girmek mümkündür. 30 yaş sonrasında KPSS sınavına girip, boş olan pozisyonlara başvuru yapmak mümkündür.

Yaş sınırı olmayan memurluk kadroları

Ancak, aynı kanunun 40. madesine A grubu alım değerlendirmesinde bu kadrolar için maksimum 35 yaşının doldurulmuş olması gerektiği yazıyor. Aynı zamanda bütün kadrolar için 18 yaş üstünde olmak gibi bir zorunluluk da vardır. Yani, A grubu alımlarına 18-35 yaş aralığında olan kişiler başvuru yapabilir.

Yaş sınırının olmadığı memurluk kadrolarının başında MEB gelmektedir. Özel ile MEB öğretmeni olmak için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır.

Üniversite hastaneleri sağlık çalışanları için de yaş sınırı yoktur. Ayrıca; devlet kadrolu işçi alımları, KYK yurt memurları, askeri kurumlara sivil memur alımları, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı, İtfaiye memurları, imam alımları, doktor alımları için de memur yaş sınırı bulunmamaktadır.

Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda ilk ataması yapılacak öğretmenlerde 40 yaş sınırı bulunmaktadır.

