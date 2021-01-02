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Memurların zam talebi sosyal medyada

Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete yapılan yüzde 21'lik zam oranı sonrasında devlet memurları aynı zam oranının kendilerine yapılması için sosyal medyada #memurayüzde21zam hastagi ile talep ediyor.

02 Ocak 2021 Cumartesi 18:18
Memurların zam talebi sosyal medyada
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Geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit komisyonu yapmış olduğu açıklamada 2021 yılı için net asgari ücretin 2 bin 825 lira olduğunu açıklamıştı. Diğer bir deyiş 2021 yılında asgari ücrete net olarak yüzde 21 oranınında zam yapıldı.

Bu oranın netleşmesinden sonra Ocak ayında maaşına alacağı zam oranı yaklaşık olarak yüzde 7 olan devlet memurları aynı zam oranının kendi maaşlarına yapılmasını talep ediyor.

Asgari ücrete yapılan net yüzde 21 zam oranını Ocak ayı maaşlarında görmek isteyen devlet memurları konuyla ilgili olarak twitter'da taleplerini dile getirmek içinde kısa süre içinde memurayüz21zam hastagi ile 120 bin twitt attı.

Devlet memurlarının bu taleplerine sendika ve hükümet kanadından nasıl bir cevap geleceği merak edilirken,bir çok memur sosyal medyada attıkları twitterde maaşlarının yıldan yıla enflasyon karşısında eridiğini belirtiyor.



Son Güncelleme: 02.01.2021 18:18
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Anahtar Kelimeler:
Memura ZamMemura Yüzde21 Zam
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