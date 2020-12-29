Memurların salgın sürecinde izinli olabilmesi için aranan şartlar nelerdir?

Ülkemiz, salgın sırasında kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları için yeni bir iş düzeni getirmiştir. Ülkemizde koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için alınan sağlık önlemleri kapsamında bazı kamu çalışanları idari izne alınmakta, bazı kurumlar ise uzaktan ve rotasyonel çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerini kullanmaktadır. Önce kademeli olarak daha sonra altenatif ve uzaktan çalışma yöntemleri yelpazesini genişleterek, pandemi sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan pandemi görevlilerinin izin koşullarını yansıtır.

Memurlara Pandemi İzni Genelgesi

Koronavirüs salgını ile bağlantılı olarak yayınlanan genelge 1 Haziran 2020'den itibaren geçerli olacak; Cumhurbaşkanının 2020/8 sayılı genelgesi, Covid-19 alanında kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme ve alınacak tedbirleri tanımlamaktadır. Genelge kapsamında idari izinli sayılacak kişiler netleşti.

Pandemi sırasında kamu kurum ve kuruluşlarında getirilen yeni çalışma yönetmeliği ile 60 yaş üstü çalışanlar, kronik hastalığı olanlar, hamile kadınlar ve 10 yaş altı çocuğu olan görevliler idari izne dahil edilecek. Listelenen personel dışındaki diğer çalışanlarla haftalık olarak 10: 00-16: 00 saatleri arasında dönüşümlü olarak çalışabilirken, bazı memurlar pandemi nedeniyle izinlerini kaybedebilirler.

İdari İzinli Sayılacak Olanlar Kimlerdir?

İstihdam türü ne olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak

Sağlık Bakanlığınca tanımlanan ciddi kronik hastalığı olan kişiler,

60 yaş ve üstü kişiler idari izinli sayılacaktır.

E-Nabız sisteminde idari izinli sayılacak kamu çalışanlarının Kronik Hastalıklar Listesi'ni yayınladı. Kronik hastalıkların listesi için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

İlk genelge halen yürürlükte olup Covid-19, uzaktan çalışma, rotasyonlu çalışma vb. Kapsamındaki "Kamu Çalışan Tedbirleri" kapsamında 26 Ağustos 2020 tarihli 2020/11 genelgesi kapsamındadır. Esnek çalışma yöntemleri kullanılabilir. Bu genelge kapsamında dönüşümlü çalışanlar fiili devamsızlık sürelerinde idari izinli sayılırlar. Esnek çalışma yöntemlerinden yararlananlar ve tatilde olduğu kabul edilen çalışanlar bu süre esas görevlerini yerine getirmiş olarak kabul edilir, uzaktan veya dönüşümlü olarak istihdam edilen personel ile tatil sayılanların mali ve sosyal faydaları ile diğer bireysel hakları saklıdır. Üstlerinin izni olmadan işyerinden ayrılmak yasaktır ve gerektiğinde işe dönmeleri gerekir.

2020 Covid19 Kronik Hastalıkları Listesiİndir

Memurlara İdari İzin Şartları Nelerdir?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerine, 657 sayılı Kanun kapsamındaki kişiler için idari izin veya resmi tatiller tanınır. İdari izne alınmak için kamu kurumlarında memur olarak çalışmanız gerekir. Özel sektör çalışanları bu idari izinden yararlanamaz.

Memurların Yıllık İzinleri Ne Kadar?

1982 Anayasası'na göre, memurların yıllık izinleri 657 Sayılı Kamu Hizmeti Yasası ile düzenlenmiş ve tatil süreleri bu Kanun kapsamında düzenlenmiştir.

657 Sayılı Kamu Hizmeti Yasası kapsamında çıkarılan yönetmelik uyarınca; Bir kamu kurumunda 1 yaşından büyük 11 yaşından küçük kişilere 20 gün, 10 yıldan fazla iş tecrübesine sahip kişiler 30 günlük tatil izni hakkına sahiptir.

Bu sürelerde görev yapan bir memurun hak ettiği izin, yetkili amirin uygun görmesi halinde kısmen veya tamamen kullanılabilir. Arka arkaya 2 yıllık izin birlikte kullanılabilir.

İçinde bulunulan takvim yılı ve bir önceki takvim yılı dışında, önceki yıllardan kalan izin süreleri alınmayabilir.

2020'den itibaren izin 2021'de kullanılabilirken, bazıları 2020'nin sonuna kadar kullanılmayacak.

2019'dan itibaren tatili olan bir memur 2020'de tatil hakkını kullanmazsa veya 2019'daki tatil hakkından daha azını kullanırsa, o zaman 2019'dan itibaren tatili, yani ayrılma hakkını kullanmayacaktır.

Memur 2019'dan itibaren yıllık izin almışsa, 2020 izni, devredilen 2019 izinden düşülecektir.

İdari İzinli ve Esnek Çalışma Nedeniyle Kullanılmayan Yıllık İzinler Yanar mı?

En çok çalışılan konular arasında koronavirüs salgını nedeniyle yetkililerin idari izin nedeniyle almadığı yıllık izinler veya esnek çalışma yer alıyor. Kamu kurumlarında çalışan ve salgın nedeniyle esnek çalışmaya başlayan bir yetkili Bir önceki yıldan ayrılma hakkı süresi (düşme) nedeniyle yetkili memura ödeme yapılmaması, artık alamayacağı 2020 yılının sonuna kadar kullanılacağı için izinleri yanar.

İdari İzinli Sayılmayacak Olanlar