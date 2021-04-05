Memurların enflasyon zammı kesinleşti

Türkiye İstatistik Kurumu az önce mart ayında gerçekleşen enflasyon rakamlarını duyurdu. TUİK tarafından açıklanan resmi rakamlara göre ülke içinde 2021 yılı Mart ayında gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 1,08 oldu.

İLK 3 AYDA GERÇEKLEŞEN ENFLASYON ORANI YÜZDE 3,66

TUİK tarafından açıklanan Mart ayı verisiyle birlikte 2021 yılının ilk üç ayında toplamda gerçekleşen oran yüzde 3,66 oldu.

Diğer yandan memur sendikalarıyla hükümet arasında anlaşmazlık ile sonuçlanan zam masasında , hakem heyeti tarafından memurlara 2021 yılı için yüzde 3 + enflasyon farkı oranında zam verilmesi kararı çıkmıştı.

ENFLASYON ZAMMI KESİNLEŞTİ

Hakem heyeti kararına göre daha yılın ilk ayında gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 3'ü geçtiği için (toplamda %3,66) memurlar şu anda Temmuz ayı maaşlarına yüzde 0,66 oranında enflasyon zammı almaya hak kazandı.

Öte yandan önümüzde ki aylarda (Nisan, Mayısı, Haziran) açıklanacak olan enflasyon oranlarıyla birlikte memurların temmuz ayında almaya hak kazanacakları enflasyon farkı zam oranıda yükselecek.