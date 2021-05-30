Memur ve emekliye 'zam' müjdesi!

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. TUİK tarafından aylık olarak açıklanana enflasyon oranına göre emekli ve memurların maaşlarına her altı ayda bir zam yapılıyor.

TUİK tarafından yılın ilk 4 ayı açıklanan toplam enflasyon yüzde 5,35 olurken, Mayıs ve Haziran ayında açıklanacak rakamlar ile birlikte emekli ve memurun Temmuz ayı maaş zam oranı netlik kazanacak.

İlk 4 ayda %2,35 fark oluştu

Öte yandan Memur ve emekliler hükümet ile imzalanan toplu sözleşmeye göre ilk 6 ay için ocakta yüzde 3 zam almıştı. Böylece memur ve memur emekliler için de yüzde 2.35’lık fark oluşmuş oldu. Oluşan bu farka Mayıs ve Haziran aylarında TUİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamlarının eklenmesiyle net zam oranı ortaya çıkacak.

Tahmini zam oranı yüzde 7,-7,5 aralığında

Ayrıca ekonomistlerin beklentilerine göre aylık enflasyon yüzde 6.80’e çıkacak. Tahminler içinde yüzde 1.73’lük aylık enflasyon durumunda 5 aylık kümülatif enflasyon yani zammı tayin edecek oran yüzde 7.28’e yükselecek.

Haziranda enflasyon sıfır dahi çıksa bu durumda temmuzda maaşlara yüzde 3’lük toplu sözleşmesine ek yüzde 4.28 fark yansıtılacak. SSK ve Bağkur emeklisi de bu kapsamda ikinci 6 ay için yüzde 6.80-7.28 civarında zam almış olacak.