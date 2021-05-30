İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Memur ve emekliye 'zam' müjdesi!

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı netleşmeye başladı. Gözler TUİK tarafından açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

30 Mayıs 2021 Pazar 22:02
Memur ve emekliye 'zam' müjdesi!
Takip Et:

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. TUİK tarafından aylık olarak açıklanana enflasyon oranına göre emekli ve memurların maaşlarına her altı ayda bir zam yapılıyor.

TUİK tarafından yılın ilk 4 ayı açıklanan toplam enflasyon yüzde 5,35 olurken, Mayıs ve Haziran ayında açıklanacak rakamlar ile birlikte emekli ve memurun Temmuz ayı maaş zam oranı netlik kazanacak.

İlk 4 ayda  %2,35 fark oluştu

Öte yandan Memur ve emekliler hükümet ile imzalanan toplu sözleşmeye göre ilk 6 ay için ocakta yüzde 3 zam almıştı. Böylece memur ve memur emekliler için de yüzde 2.35’lık fark oluşmuş oldu. Oluşan bu farka Mayıs ve Haziran aylarında TUİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamlarının eklenmesiyle net zam oranı ortaya çıkacak.

Tahmini zam oranı yüzde 7,-7,5 aralığında

Ayrıca ekonomistlerin beklentilerine göre  aylık enflasyon yüzde 6.80’e çıkacak. Tahminler içinde yüzde 1.73’lük aylık enflasyon durumunda 5 aylık kümülatif enflasyon yani zammı tayin edecek oran yüzde 7.28’e yükselecek.

Haziranda enflasyon sıfır dahi çıksa bu durumda temmuzda maaşlara yüzde 3’lük toplu sözleşmesine ek yüzde 4.28 fark yansıtılacak. SSK ve Bağkur emeklisi de bu kapsamda ikinci 6 ay için yüzde 6.80-7.28 civarında zam almış olacak.

 


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Memur ZammıEmekli Zammı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
31 Mayıs 2021 Migros 2 kat money hediye kampanyası
31 Mayıs 2021 Migros 2 kat money hediye kampanyası
Şok market 4-10 Haziran 2021 indirimli ürünler broşürü
Şok market 4-10 Haziran 2021 indirimli ürünler broşürü
2021 Zilkade ayı ne zaman başlıyor, hangi gün, önemi nedir?
2021 Zilkade ayı ne zaman başlıyor, hangi gün, önemi nedir?
Nezen Germiyen kimdir? Nezen Germiyen'i kim öldürdü, ne zaman öldürüldü?
Nezen Germiyen kimdir? Nezen Germiyen'i kim öldürdü, ne zaman öldürüldü?
Rüyada büyük fare görmek ne anlama gelir? Rüyada büyük fare görmenin tabirleri ve yorumları
Rüyada büyük fare görmek ne anlama gelir? Rüyada büyük fare görmenin tabirleri ve yorumları
Rüyada bulgur görmek ne demek, bulgur görmek ne anlama gelir?
Rüyada bulgur görmek ne demek, bulgur görmek ne anlama gelir?

Popüler Haberler

Ameliyat olmadan gögüs büyütme yöntemleri ve öneriler
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 24 Mayıs 2021 Pazartesi
KPSS 2021 tarihleri belli oldu! Üniversite KPSS tarihleri
KPSS 2021 öğretmenlik başvuruları ne zaman? KPSS başvuru ekranı
2021 KPSS ortaöğretim ve lisans sınav takvimi açıklandı!
KPSS 2021 başvurusu nasıl yapılır? KPSS 2021 başvuru ekranı
2021 KPSS sınav ücreti ne kadar?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Özcan kim? EDHO Burak Pamuk hakkında bilgiler
Oktay Saral'dan Peker'e karşılık geldi
Fox TV Kefaret dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?
Asgari ücretten ne kadar vergi kesiliyor? 2021
Gönül Dağı dizisi Serdar kimdir? Utku Ateş kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı Kamuran kimdir? Nihan Durukan Yapıcı yaşı, boyu, sevgilisi
İnstagram keşfet bölümüne nasıl düşülür?
2021 NEF Bursu ne kadardır? NEF bursuna başvuru şartları ve burs miktarı
Teşkilat dizisi Rainer kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Burak Sarımola kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisinde Zeynep karakterini Lavinya Ünlüer canlandırıyor
Teşkilat dizisi Hakkı Dayı kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Tuncer Salman kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
AÖF yaz okulu kayıt ücretleri ne kadar?
ATV canlı yayın akışı 25 Mayıs 2021 Salı ATV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Teşkilat dizisi Gürcan'ı kim canlandırıyor? Ahmet Uğur Say'ın biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.