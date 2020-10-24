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Memur olabilmek için aranan şartlar nelerdir? Memur olabilmek için yaş sınırı nedir?

Herkes tarafından merak edilen sorulardan bir tanesi de memur olabilmek için yaş sınırının kaç olması gerektiğidir. Bu yazımızda memur olabilmek için lazım olan başvuru şartları, Eğitim durumunun hangi düzeyde olması gerektiği, KPSS'de aranan başvuru şartları konuları üzerinde yoğunlaşmış bulunmaktayız.

24 Ekim 2020 Cumartesi 16:01
Memur olabilmek için aranan şartlar nelerdir? Memur olabilmek için yaş sınırı nedir?
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Memur olmak için yaş sınırı, memur olmak isteyen herkes için merak edilen bir konudur. KPSS tarafından memur atanmaktadır. Çünkü bu sürece başlamadan önce KPSS'de yaş sınırı sorusuna bir cevap olup olmadığının anlaşılması ve memurlarda yaş sınırlaması verilerinin sağlanması gerekmektedir. Aksi takdirde enerji ve zaman boşa gidebilir. Bildiğiniz gibi iki yılda bir bazı KPSS sınavı yapılıyor. Yaş sınırı durumunu bilmeyen adaylar bir sonraki sınavı beklemekte zorlanabilir.

Tüm bu nedenlerden dolayı memurlukta yaş sınırı konusu çok önemlidir. Farklı kriterlere ve alım yapacak olan yere göre değişen bu durumun detaylarını sizler için derledik. Hazırladığımız yazıdan memurluk ve KPSS yaş sınırı açısından merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

Memur Olmak İçin Yaş Sınırı Var mı?

Yasal çerçevede tanımlanan memurlar için yaş sınırı kavramının yalnızca bir alt sınırı vardır. Mevzuatta öngörülen detaylar aşağıdaki gibidir:

  • 18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı devlet memurluğuna başvurabilir.
  • Meslek ve sanat okulu mezunları için memurların başlama yaşı 15'tir.

Gördüğünüz gibi tanımda üst sınır yok. Genel olarak, memurların yaşına ilişkin bir alt sınır öngörülmüştür. Ama elbette bu, her yaştan vatandaşın memur olabileceği anlamına gelmiyor. Çünkü burada devreye alma sürecine dahil olan kurumların koşulları da rol oynayacaktır.


Kanuna göre 18 yaş üstü Türk vatandaşlarının memurlara başvuru hakkı var. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi, uygulamadaki tek gereklilik bu değildir. Diğer koşullar alım yapan kamu kurumu tarafından belirlenir. Çoğu kamu kurumu, belirli bir yaşa kadar adaylara memur hakları da vermektedir.

Memuriyette Yaş Sınırı Kaç?

Dediğimiz gibi yaş sınırı kurumlar tarafından belirleniyor. Tüm kamu kurumları, işe alınacak pozisyon ve unvana göre yaş sınırı belirleme hakkına sahiptir. Yani burada en önemli şey işe alınacak görevlinin konumu ve kuruma olan ihtiyaçtır. Peki, genel bir kapsam vermek gerekirse, kamu hizmetinin yaşı hakkında ne söyleyebiliriz:

  • Bazı kamu kurum ve kuruluşları 35 ile 40 yaşları arasındaki memurları işe almaktadır. Bu, KPSS aşamasında adaylara bildirilir. Başka bir deyişle, KPSS sınavına başvururken bazı yaş sınırlamaları olabilir.
  • Devlet memurlarının yaş sınırlaması olmayan meslekler de vardır. 18 yaşın üzerindeki tüm vatandaşlar bu tür memuriyet için başvurabilir.
  • POMEM satın alımı yaş gereksinimi gerektirir. Kadınların başvuru yaşı 28, erkeklerin ise 30 yaşına ulaşabilir.
  • Zabıta alımında işe alma yaş sınırı 25 ile 30 arasındadır.
  • Adalet Bakanlığından memur alımı için yaş sınırı vardır. Zabıt katipliği için yaş şartı 35'tir.

KPSS Başvuru Şartları Yaş Sınırı Kaçtır?

Bildiğiniz gibi KPSS'de farklı gruplar var. Yaş sınırı da buna göre değişebilir. Yani:

  • KPSS B grubu memurluk hizmetinde yaş sınırlaması yoktur. Diğer bir deyişle, 18 yaşını doldurmuş tüm başvuru sahipleri bu sınavla devlet memurluğuna kabul için başvurabilirler.
  • KPSS A grubu genellikle 35 yaş üstü memurlar istihdam etmektedir. Uzman asistanlar, denetçilere yardımcılar, müfettiş yardımcıları ve bu grup için işe alınan stajyerlerin kontrolleri gibi meslek gruplarında üst sınır çoğunlukla 35'tir.

Yaş Sınırı Olmayan Memurluklar Hangileri

Ortak yargının aksine toplumda yaş sınırlaması olmayan çok sayıda memur bulunmaktadır. Yaş sınırı olmayan KPSS A personeli bile var. Bunları şu şekilde açıklayabiliriz:

  • Öğretmen olmak için yaş sınırı yoktur. 2017 yılına kadar süren başvurularda yaş şartı aranmıştır ancak artık bir üst sınır yoktur.
  • Üniversite hastanelerine giren sağlık personeli için yaş şartı bulunmamaktadır.
  • Askeri kurumların memur alımı için yaş sınırı yoktur.
  • İşçi olan kişilerin herhangi bir yaş sınırlamasına uyması gerekmez.
  • İtfaiyeciler için yaş şartı yoktur.
  • Din görevlilerinin işe alınmasında yaş sınırı yoktur. 18 yaşını doldurmuş ve diğer gereksinimleri karşılayanlar başvurabilir.
  • Orman İdaresi, orman koruma görevlileri ve orman mühendislerinin yaş şartı yoktur. Benzer şekilde kalkınma ajansları için de üst yaş sınırı yoktur.
  • Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Adalet Bakanlığında sözleşmeli işçiler için yaş şartı bulunmamaktadır.

18 Yaşında Nasıl Memur Olunur?

Bugün pek çok insana biraz farklı görünse de aslında birçok kişi memur olarak atanıyor ve 18 yaşında çalışmaya başlıyor. Aslında birçok genç bir yandan memur olarak çalışıyor, diğer yandan üniversitelerde okuyor. Peki bu nasıl olmaktadır? Konunun detayları şu şekildedir:

  • KPSS grubunda lise ve ortaokul mezunlarının da girebileceği sınavlar bulunmaktadır. 18 yaşını doldurmuş diploma sahipleri, sınava girmek suretiyle memur olarak atanabilirler.
  • Bu şekilde atanan kişiler genellikle 24 saatlik sistemin farklı dönemlerinde işleyen bir kariyer seçebilir ve okula gidip birlikte çalışmayı seçebilirler.

Lise mezunu olan kişilerin KPSS'de hangi meslekleri tercih edebildiğine göz atacak olursak:

  • Bekçilik
  • Şoförlük
  • Aşçı, temizlik görevlisi gibi hizmet kadroları
  • Orman koruma memuru
  • Teknisyenlik
  • Düz memurluk
  • Belediye memurluğu
  • Laborantlık ve diğer sağlık alanlarından bazıları
  • İnfaz koruma
  • Zabıt katipliği


Son Güncelleme: 24.10.2020 16:01
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Anahtar Kelimeler:
MemurKPSSYaş SınırıDevlet
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