İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Sorusu Kabine toplantısı sonrası cevap bulacak!
Son Dakika
Kurban Bayramı tatili kaç gün...
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar şifreleri çalıyor!
Son Dakika
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar...
Gözlerden uzak aşk yaşayan Aslı Enver, hayranları tarafından ifşa edildi!
Son Dakika
Gözlerden uzak aşk yaşayan Aslı...
28 Haziran vaka sayıları belli oldu
Son Dakika
28 Haziran vaka sayıları belli...

Memur maaşları açıklandı! En düşük memur maaşı 4 bin 881 TL oldu

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler memur maaşlarına yapılacak zamma çevrilmişti. Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği yeni memur maaşları açıklandı. En düşük memur maaşı 4 bin 881 TL, en düşük emekli memur maaşı ise 3 bin 276 TL oldu.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:24
Memur maaşları açıklandı! En düşük memur maaşı 4 bin 881 TL oldu
Takip Et:

Kamu görevlileri ve emeklilere yapılacak olan Temmuz ayı zammı merakla bekleniyordu. Temmuz ayında açıklanan enflasyon rakamlarının dikkate alınarak yapılacağı zamlar belli oldu. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emekli memur maaşlarına Temmuz ayında geçerli olmak üzere %8,45 zam yapıldı.

2021 yılının ilk 6 ayı içerisinde yapılan %5,45’lik artışa Temmuz ayında da % 3 artış eklendi ve 2021 yılında toplamda yapılan zam %8,45 oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da benzer oranda zam yapıldı. Bu kapsamda aile yardımı ödeneği dahil olmak üzere en düşük memur maaşı 4 bin 500 TL’den 4 bin 881 TL’ye, en düşük emekli memur maaşı ise 3 bin 20 TL’den 3 bin 276 TL’ye yükselmiş oldu.

Öte yandan 2021 Temmuz ayı zammıyla birlikte kamuda görevli genel müdür maaşı 16 bin 110 TL, üniversite mezunu memurlar 5 bin 243 TL, öğretmen 6 bin 553, polis memuru 7 bin 431 TL ve uzman doktor maaşı ise 10 bin 93 TL oldu. Temmuz ayı ile birlikte memurların maaşları aşağıda yer almaktadır.


Son Güncelleme: 05.07.2021 15:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MaaşMemurTemmuzZam2021
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet hayatını kaybetti
Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet hayatını kaybetti
Migroskop 1-14 Temmuz 2021 Fırsatları
Migroskop 1-14 Temmuz 2021 Fırsatları
BİM, 2 Temmuz 2021 tarihli aktüel ürünler kataloğunu açıkladı
BİM, 2 Temmuz 2021 tarihli aktüel ürünler kataloğunu açıkladı
Sahte içki nasıl belli olur? Gerçek içki ile sahte içki ayırmanın yolu nedir? Şişede sahte içkiyi anlama
Sahte içki nasıl belli olur? Gerçek içki ile sahte içki ayırmanın yolu nedir? Şişede sahte içkiyi anlama
1 Temmuz sonrası neler yasak neler serbest? 1 Temmuz Genelgesi kararları
1 Temmuz sonrası neler yasak neler serbest? 1 Temmuz Genelgesi kararları
Rüyada boğulmak anlamı ve yorumu
Rüyada boğulmak anlamı ve yorumu

Popüler Haberler

Pompeii filmi konusu nedir? Pompeii konusu ve oyuncu kadrosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Sınır kapılarında da aşılama başlıyor!
Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar nelerdir? 2021
Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı yeni sezon yayın tarihleri belli oldu
2021 yılının en iyi 5 sanal gerçeklik gözlüğü hangileri?
Anadolu Efes Vasilije Micic ile 3 yıllık daha devam
Yeşilçam’ın efsanesi Kartal Tibet hayatını kaybetti
Kamu ve özel sektörde görevli diyetisyen maaşları ne kadardır? Diyetisyen çalışma saatleri ve 2021 güncel maaşları
Çukur dizisinin belgeseli nerede çekiliyor, ne zaman yayınlanacak?
Bugün hangi maçlar var? 2 Temmuz 2021 Cuma maç programı
Bekar olmanın yararları ve pozitif yanları 2021
Kanal D'de 1 Temmuz 2021 Perşembe tarihinde ne var? Kanal D 1 Temmuz 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? 2021
SGK ölüm yardımı almak için kimler başvuruda bulunabilir? 2021 SGK ölüm yardımı başvuru şartları
İnstagram beni takip edenleri nasıl toplu silerim?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.