Memur maaşları açıklandı! En düşük memur maaşı 4 bin 881 TL oldu

Kamu görevlileri ve emeklilere yapılacak olan Temmuz ayı zammı merakla bekleniyordu. Temmuz ayında açıklanan enflasyon rakamlarının dikkate alınarak yapılacağı zamlar belli oldu. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emekli memur maaşlarına Temmuz ayında geçerli olmak üzere %8,45 zam yapıldı.

yılının ilk 6 ayı içerisinde yapılan %5,45’lik artışa Temmuz ayında da % 3 artış eklendi ve 2021 yılında toplamda yapılan zam %8,45 oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da benzer oranda zam yapıldı. Bu kapsamda aile yardımı ödeneği dahil olmak üzere en düşük memur maaşı 4 bin 500 TL’den 4 bin 881 TL’ye, en düşük emekli memur maaşı ise 3 bin 20 TL’den 3 bin 276 TL’ye yükselmiş oldu.

Öte yandan 2021 Temmuz ayı zammıyla birlikte kamuda görevli genel müdür maaşı 16 bin 110 TL, üniversite mezunu memurlar 5 bin 243 TL, öğretmen 6 bin 553, polis memuru 7 bin 431 TL ve uzman doktor maaşı ise 10 bin 93 TL oldu. Temmuz ayı ile birlikte memurların maaşları aşağıda yer almaktadır.